«Главный барьер внедрения ИИ в строительстве связан с правовым регулированием»

  • 06/11/2025, 09:00

Борис Латкин, основатель и руководитель компании Rocket Group (г. Санкт-Петербург):

«Главный барьер внедрения ИИ в строительстве связан с правовым регулированием»Главные барьеры внедрения искусственного интеллекта в архитектурно-строительной отрасли сегодня связаны с правовым регулированием, качеством данных и культурой работы с технологиями.

Несмотря на то, что ИИ способен ускорять процессы подготовки концепций территории, действующие нормативные акты и процедуры остаются консервативными. Это удлиняет путь от идеи до реализации проекта даже при наличии у разработчиков современных цифровых инструментов.

Вторая проблема ― доступ к данным. Пространственная, градостроительная и социально-экономическая информация часто хранится в разрозненных форматах и не имеет машиночитаемого представления. Без систематизации и стандартизации данных эффективность ИИ снижается.

Мы видим решение в создании единой цифровой среды, где данные, нормативы и алгоритмы объединены. Важно также обеспечить доступ технологических компаний к обезличенным данным, а государству ― поддерживать переход к машиночитаемым форматам.

Наконец, критически важно инвестировать в обучение специалистов, чтобы архитекторы, инженеры и градостроители умели использовать ИИ-решения максимально эффективно.

ИИ способен радикально повысить эффективность процессов на всех стадиях жизненного цикла объекта: от анализа территории до эксплуатации.

Например, компания «ЭНКО» в 2024 году применила ИИ для подготовки концепций развития территории. Удалось за пять дней подготовить несколько вариантов концепции развития большой территории, разбив ее на очереди по 50 000 кв.м. Искусственный интеллект помог проверить гипотезу заказчика и выявил, что первоначальный вариант застройки противоречил региональным нормативам. В итоге удалось избежать потенциальных ошибок и перейти к проработке реалистичного, нормативно корректного решения.

ИИ может снизить кадровую нагрузку в ряде направлений. Он уже помогает выполнять задачи, которые раньше требовали участия целых команд аналитиков и проектировщиков: анализ территорий, расчет ТЭП, проверка нормативов, подготовка планировочных концепций. То, что раньше занимало недели, сегодня можно сделать за пару часов усилиями одного специалиста.

Однако ИИ не заменит человека полностью. Он берет на себя рутинные и расчетные операции, но архитектурное мышление, понимание контекста и креативная часть останутся за человеком.

Фото предоставлено пресс-службой компании «Rocket Group», права на фото принадлежат компании

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : строительство новостройки Новосибирска нейросети в девелопменте недвижимость ИИ


Рекламодателям

