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Университет рядом с домом: жилые комплексы недалеко от новосибирских вузов

  • 10/04/2024, 12:54

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Университет рядом с домом: жилые комплексы недалеко от новосибирских вузов
ГК «Расцветай» рассказала о критериях выбора квартир для студентов и представила жилые комплексы в пешей или удобной транспортной доступности от ключевых новосибирских вузов.

Новосибирск — город науки и студентов. В столице Сибири работают 20 вузов. Совсем скоро для абитуриентов начнется горячая пора. ГК «Расцветай» рассказала о критериях выбора квартир для студентов и представила жилые комплексы в пешей или удобной транспортной доступности от ключевых новосибирских вузов.

Университет рядом с домом: жилые комплексы недалеко от новосибирских вузов

«Расцветай на Красном». У застройщика есть студии и однокомнатные квартиры в объектах, удобно расположенных относительно ключевых университетов Новосибирска.

— Близость вуза для большинства покупателей — важный фактор, но не первостепенный. Новостройку выбирают исходя из общих критериев: цена, качество проекта, планировки, инфраструктура и транспортная доступность. Что касается близости вуза, то покупатели обращают внимание, скорее, на то, чтобы до него было удобно добраться, — рассказали в пресс-службе застройщика.

Особым спросом у этой аудитории пользуются студии или однокомнатные квартиры, так как студенту вряд ли понадобится много места для организации быта. Часто, уже закончив институт, встав на ноги и заведя семью, человек стремится расширить жилплощадь, но на первое время ему хватит компактной квартиры.

У ГК «Расцветай» есть студии и однокомнатные квартиры в объектах, удобно расположенных относительно ключевых университетов Новосибирска.

Университет рядом с домом: жилые комплексы недалеко от новосибирских вузов

«Расцветай на Зорге». Стоимость квартиры-студии в  этом проекте —  от 3,3 млн рублей.

На левом берегу, в Кировском районе, это кварталы «Цветной бульвар» и «Расцветай на Зорге». Здесь хорошая транспортная развязка: до ближайшей станции метро «Площадь Маркса» на транспорте — 20 минут, оттуда 7 минут пешком до НГТУ и чуть больше до СибУПК. Стоимость квартиры-студии в «Расцветай на Зорге» начинается от 3,3 млн рублей.

— Цена квадратного метра в Кировском ниже, чем в районах на правом берегу, кроме того, в этих проектах уже готовое жилье, — рассказали в ГК «Расцветай».

Квартиры в шаговой доступности от метро — выгодные инвестиции, экономия времени на передвижении по городу и близость знаковых мест Новосибирска.

Университет рядом с домом: жилые комплексы недалеко от новосибирских вузов

«Расцветай на Дуси Ковальчук». Рядом с новостройкой расположены два крупных вуза столицы Сибири: НГМУ и СГУПС.

Молодой аудитории важны развлечения: кинотеатры, спортивные комплексы, бассейны, кафе — действительно, отдыхать от учебы где-то же нужно. В этом случае подойдут варианты жилья на правом берегу, рядом со станцией метро: «Расцветай на Красном» и «Расцветай на Дуси Ковальчук», «Тайм Парк Апартаменты», от которых 7 минут пешком до станции метро «Заельцовская». В шаговой доступности с «Расцветай на Дуси Ковальчук» — два крупных вуза столицы Сибири: НГМУ и СГУПС.

Комплекс «Сакура-парк» — в 10 минутах от станции метро «Октябрьская» и в 15-ти — от «Площади Ленина» неспешным шагом. Рядом расположены такие крупные вузы, как СибГУТИ и РАНХиГС. Здесь можно приобрести студии площадью 26 кв. м по цене от 6 млн рублей.

РасцветайОфисы продаж ГК «Расцветай»
г. Новосибирск,
ул. Орджоникидзе, 23
ул. Красный проспект, 165
 тел. +7 (383) 255-00-83
гкрасцветай.рф
VK
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Застройщик: ООО СЗ «Расцветай на Красном»,  СЗ «Астра», СЗ «Темпо», СЗ «Премьера», СЗ «Вербена», СЗ «Янтарь».  Проектная декларация: наш.дом.рф

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Главная фотография: Infopro54.ru. Автор: Михаил Мочалов. Фотографии в тексте предоставлены рекламодателем ООО «СЗ «Расцветай на Красном»

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Расцветай новостройки Новосибирска квартиры от застройщика


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