Управляющие компании Новосибирска отказываются от малоквартирных домов

На рассмотрение комиссии по городскому хозяйству горсовета Новосибирска был вынесен вопрос о брошенных управляющими компаниями малоквартирных домах. По данным депутата Антона Бурмистрова, в этот список по городу входят более 140 домов. Председатель комиссии Александр Тарасов отметил, что в самом начале реформы ЖКХ жилой фонд распределили между частными компаниями и негласно была договоренность: к выгодным многоквартирным домам брать социальную нагрузку в виде малоквартирных (с которых малая выгода).

— Проходят десятилетия и капитал старается сбросить с себя социальную ответственность и сосредоточиться исключительно на максимизации прибыли. Кроме того, даже и на «выгодных» домах эффективность обслуживания далеко от того, которое обещали реформаторы. Рыночная конкуренция не приводит к уменьшению цен и улучшению качества услуг. Даже рядовые рабочие УК не особо купаются в прибыли. Растут только прибыли учредителей частных компаний и управленцев, — заявил Бурмистров.

В ходе обсуждения на комиссии горсовета было предложено рассмотреть возможности внесения поправок в документы, а также предложить существующей муниципальной компании подхватить жилой фонд хотя бы в качестве аварийной службы. В качестве варианта предложено создать муниципальную службу заказчика, которая будет заниматься малоквартирными домами.

— Так или иначе, конкретное решение вновь затягивается, — констатирует Бурмистров.

Ранее редакция сообщала о том, что на грани банкротства находится муниципальное предприятие «Энергия», которое работает с бесхозными сетями и продает тепло населению дешевле, чем покупает.