RuTube
Бизнес Власть Город

Управляющие компании Новосибирска отказываются от малоквартирных домов

Автор: Юлия Данилова

Дата:

В городе предлагают создать муниципальную службу заказчика для управления такими объектами

На рассмотрение комиссии по городскому хозяйству горсовета Новосибирска был вынесен вопрос о брошенных управляющими компаниями малоквартирных домах.  По данным депутата Антона Бурмистрова, в этот список по городу входят более 140 домов. Председатель комиссии Александр Тарасов отметил, что в самом начале реформы ЖКХ жилой фонд распределили между частными компаниями и негласно была договоренность: к выгодным многоквартирным домам брать социальную нагрузку в виде малоквартирных (с которых малая выгода).

— Проходят десятилетия и капитал старается сбросить с себя социальную ответственность и сосредоточиться исключительно на максимизации прибыли. Кроме того, даже и на «выгодных» домах эффективность обслуживания далеко от того, которое обещали реформаторы. Рыночная конкуренция не приводит к уменьшению цен и улучшению качества услуг. Даже рядовые рабочие УК не особо купаются в прибыли. Растут только прибыли учредителей частных компаний и управленцев, — заявил Бурмистров.

В ходе обсуждения на комиссии горсовета было предложено рассмотреть возможности внесения поправок в документы, а также предложить существующей муниципальной компании подхватить жилой фонд хотя бы в качестве аварийной службы. В качестве варианта предложено создать муниципальную службу заказчика, которая будет заниматься малоквартирными домами.

—  Так или иначе, конкретное решение вновь затягивается, — констатирует Бурмистров.

Ранее редакция сообщала о том, что на грани банкротства находится муниципальное предприятие «Энергия», которое работает с бесхозными сетями и продает тепло населению дешевле, чем покупает. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Рубрики : Бизнес Власть Город

Регионы : Новосибирск

Теги : управляющая компания депутаты Горсовет

Новосибирские энергетики подключили новую подстанцию в Академгородке
По итогам 2025 года число откликов на вакансии Сбера достигло 5 млн — максимума за всю историю компании

По итогам 2025 года число откликов на вакансии Сбера достигло 5 млн — максимума за всю историю компании

В 2025 году Сбер зафиксировал рекордный интерес со стороны соискателей: на вакансии компании поступило 5 миллионов резюме. Фактически почти каждый шестнадцатый рассматривал Сбер как потенциальное место работы, что подтверждает статус компании как одного из самых привлекательных работодателей страны.

В 2025 году Сбер нанял более 40 тысяч человек, а средний конкурс на одну вакансию составлял около 120 кандидатов.

Читать полностью

Новосибирская область направит 5 млрд рублей на жилье для сирот в 2026 году

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирской области сохраняются стабильные объемы финансирования обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2026 году на эти цели будет направлено не менее 5 миллиардов рублей. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель министра труда и социального развития региона Евгения Марущак.

По итогам 2025 года жильем было обеспечено 1228 человек, что превышает показатель 2024 года. Из них 371 человек воспользовался альтернативной мерой поддержки — жилищным сертификатом, который позволяет дополнять средства сертификата собственными накоплениями, материнским или областным капиталом.

Читать полностью

«Вакансии-призраки»: новосибирцы игнорируют целый ряд предложений работодателей

Автор: Оксана Мочалова

Системная проблема

После новогодних праздников рынок труда оживает: компании запускают новые проекты, а соискатели начинают активный поиск работы. Однако уже в середине января многие работодатели и участники кадрового рынка заметили странный феномен: некоторые вакансии, размещённые ещё в декабре или в первые рабочие дни, продолжают висеть неделями, собирая минимальное количество откликов или не собирая их вовсе. Эти «вакансии-призраки» создают ощущение активности, но реального найма не происходит.

Читать полностью

В Новосибирске в январе закрылись девять ресторанов и кафе, среди них IL Патио

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске с начала 2026 года закрылись девять заведений общепита. Они работали в разных форматах и ценовых нишах. Рестораторы считают, что этот год для отрасли может стать столь же тяжелым, как период пандемии и локдауна. Infopro54 публикует список закрывшихся ресторанов, кафе и баров и комментарии участников рынка.

Прекратила работу кафе-кондитерская «ТАЕТ», которая располагалась на Красном проспекте. Сеть стритфуда Vaffel с норвежскими вафлями в меню закрыла в Новосибирске два заведения, работавшие по франшизе. Они располагались в ЖК «Берлин» и ТРЦ «Галерея Новосибирск». На улице Нарымской закрылся ресто-бар Mishkin&Mishkin. Сеть «Мурчим» приняла решение о закрытии своего котокафе в микрорайоне «Европейский берег». В Академгородке закрылось два заведения: на Морском проспекте – кафе паназиатской кухни Three Wise Monkeys, в ТЦ «Эдем» – кофейня Siberian Story. Последние январские закрытия – это рестораны «IL Патио» и «Шикари», расположенные в ТРЦ «Аура». Прощаясь в соцсетях со своими клиентами, заведения не указывают причины закрытия, а в неофициальном общении говорят, что все дело в росте издержек: стала дороже аренда, сильно подорожали продукты, профессиональные кадры дорого стоят, а еще выросли налоги.

Читать полностью

Мэрия Новосибирска пока больше не планирует обновлять парк дорожной техники

Автор: Юлия Данилова

В 2026 году мэрия Новосибирска не планирует закупать дорожную технику. Об этом на заседании транспортного комитета регионального парламента сообщил заммэра Иосиф Кодалаев. Он объяснил это сложными экономическими условиями.

Зампредседателя горсовета Новосибирска, депутат Андрей Гудовский заявил, что не все так однозначно.

Читать полностью

Новосибирские депутаты требуют отменить региональный коэффициент по ОСАГО

Автор: Юлия Данилова

Депутаты регионального парламента Новосибирской области намерены обратиться к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной и спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Такое решение было принято на январском заседании транспортного комитета Заксобрания.

— Новосибирская область и Ингушетия остались в «красной зоне» по мошенничеству в ОСАГО. Ранее в нее входили 12 регионов. С декабря в Новосибирске в 2,5 раза вырос коэффициент по ОСАГО (И расширился коридор для базового тарифа. - Ред.), но причем тут 90% добросовестных пользователей? — возмутился председатель комитета Валерий Ильенко.

Читать полностью
Сергей Соколов: Сибирские предприниматели побаиваются выходить на рынок Северной Кореи

При этом дальневосточный бизнес уже подписывает контракты и «возит доллары мешками»

Бизнес

По итогам 2025 года число откликов на вакансии Сбера достигло 5 млн — максимума за всю историю компании

Бизнес Власть Город

Управляющие компании Новосибирска отказываются от малоквартирных домов

Власть Общество

Новосибирская область направит 5 млрд рублей на жилье для сирот в 2026 году

Общество

Ограничить рекламу «вредной» еды для детей предложили общественники

Общество

В Новосибирске под угрозой сноса может оказаться историческое здание начала ХХ века

Бизнес Общество

«Вакансии-призраки»: новосибирцы игнорируют целый ряд предложений работодателей

Общество

Ущерб от незаконной охоты в Новосибирской области составил более 20 миллионов

Общество

Вузы Новосибирска обновляют условия поступления в приемную кампанию 2026 года

Бизнес Город Общество

В Новосибирске в январе закрылись девять ресторанов и кафе, среди них IL Патио

Культура Общество

Новосибирцам показывают военно-патриотическую живопись

Общество

«Сибирские сети» с 1 февраля повысят тарифы на интернет

Власть Город

Мэрия Новосибирска пока больше не планирует обновлять парк дорожной техники

Общество

Мэрия обратилась в полицию из-за аниматоров на улице Ленина в Новосибирске

Власть

Новосибирские депутаты требуют отменить региональный коэффициент по ОСАГО

Бизнес

Рекордный объем зерна вывезли сибирские аграрии в 2025 году

Общество

Жители Новосибирска увидят полярное сияние 21 января

Бизнес Недвижимость

Торги на 46 гектаров под застройку стартовали в Новосибирске

Недвижимость

Коммерческие помещения от ГК «Расцветай»: перспективы роста бизнеса

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Бизнес Прямым текстом

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

