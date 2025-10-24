В 2025 году на экологичность новосибирских ТЭЦ выделено около 600 млн рублей

Также на всех новосибирских ТЭЦ проводилось техническое обслуживание и обновление трубопроводных систем, отвечающих за удаление гидрозолы.

Кроме того, в течение 2025 года Сибирская генерирующая компания (СГК) инициировала на новосибирских электростанциях серию новых инвестиционных проектов, направленных на повышение экологической безопасности.

Запланирована установка приборов для непрерывного мониторинга выбросов на дымовых трубах четырёх станций. Эти проекты рассчитаны на несколько лет, с завершением в 2028 году. Внедрение систем непрерывного контроля началось с ТЭЦ-4 в 2025 году, и планируется завершить эти работы в 2026 году.

В следующем году аналогичные приборы будут установлены на дымовых трубах ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, а в 2027 году – на ТЭЦ-5.

На Новосибирской ТЭЦ-4 в 2025 году стартовали работы по оптимизации режимов сжигания топлива в котлах. По оценкам специалистов, это позволит снизить выбросы оксидов азота на 25-30%, а также улучшить эффективность процесса горения. В 2025 году разрабатывается проект, строительно-монтажные работы пройдут в следующие годы.

В период с 2026 по 2028 годы будет продолжена реализация проектов по переводу на газ системы розжига котлов № 4, 5 и 6 на Новосибирской ТЭЦ-5.

Общая стоимость всех экологических инициатив, запланированных на 2025-2028 годы, составляет 1 миллиард 481 миллион рублей, из которых 90 миллионов рублей будет освоено в 2025 году. На экологическую составляющую приходится не менее 10% от бюджета ежегодной ремонтной программы, что в 2025 году составило около полумиллиарда рублей.

Таким образом, общий объем средств, выделенных СГК на поддержание экологичности генерирующих мощностей в Новосибирской области в рамках ремонтной и инвестиционной программ, достигнет приблизительно 590 миллионов рублей.