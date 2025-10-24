Задержан глава АСВ по делу об аквапарке Новосибирска

В Москве задержан директор Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрей Мельников. Его подозревают в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Показания на Мельникова дал бывший замглавы АСВ Александр Попелюх, который проходит обвиняемым по делу о махинациях с имуществом новосибирского аквапарка «Аквамир». Следствие считает, что замглавы агентства с еще семью фигурантами могли похитить около 4 млрд руб., полученных от эксплуатации парка.

Адвокат Мельникова сообщил ТАСС, что Лефортовский суд Москвы избрал его подзащитному меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Дело рассматривалось в закрытом режиме. Он помещен в СИЗО «Лефортово». Защитник подчеркнул, что Андрей Мельников вину не признает.

Аквапарк «Аквамир» был построен в Новосибирске в 2016 году. Его площадь составляет 35 тыс. кв. м. Инвестиции в проект превысили 4,5 млрд руб. В сентябре 2020 года застройщик аквапарка ООО «ВДТ Строй» (входит в ГК «Кварсис») по заявлению «Межтопэнергобанка», был признан банкротом. Долг компании по кредитному договору составил 2,18 млрд рублей. После банкротства он находился под конкурсным управлением АСВ.

В апреле 2022 года имущество аквапарка «Аквамир» выставили на торги со стартовой ценой 2,1 миллиарда рублей. В лот входили здание развлекательного центра, земельное владение, недостроенная гостиница, оборудование для общепита, права на товарные знаки. Торги тогда не состоялись из-за отсутствия заявок. В марте 2023 года торги вновь провалились.

В июне 2023 года арбитражный суд Новосибирской области прекратил производство по делу о банкротстве ООО «Аквапарк Аквамир».

В октябре 2024 года права на аквапарк Новосибирска перешли компании, связанной с Александром Манцуровым.

Весной 2025 года сумма вероятного ущерба по делу замглавы Агентства по страхованию вкладов Александра Попелюха выросла в 15 раз — с 200 млн до 3 млрд рублей.

Один из главных фигурантов дела —Александр Попелюх — ранее был зампрокурора Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский бизнесмен стал одним из девяти фигурантов дела об аквапарке.