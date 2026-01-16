Цифровой рост: новосибирские компании активнее общаются онлайн

В 2025 году аналитики цифровой экосистемы МТС изучили востребованность российских разработок для деловых коммуникаций в Новосибирской области. По результатам исследования, предприятия и организации региона стали организовывать почти в 2,5 раза больше бизнес-совещаний и онлайн-семинаров, используя платформу МТС Линк.

Общее число онлайн-мероприятий (встреч и вебинаров) у жителей Новосибирска увеличилось на 147% за год. Примечательно, что пользователи стали активнее применять инструменты на основе искусственного интеллекта. В частности, функция автоматического создания кратких обзоров (саммари) стала использоваться в 11 раз чаще, чем в предыдущем году. Среди других популярных ИИ-инструментов – расшифровка текста, устранение шумов, изменение или размытие фона.

По словам Алексея Пахомова, директора МТС в Новосибирской области, повышенный интерес к онлайн-коммуникациям в первую очередь демонстрируют крупные компании, государственный сектор и сфера образования, где необходимо обеспечить взаимодействие большого числа сотрудников. В небольших организациях личное общение может быть достаточным, но в крупных коллективах требуются специализированные цифровые платформы. Кроме того, такие платформы способствуют повышению безопасности общения, обеспечивая защиту от фейковых учетных записей и дипфейков, которые, согласно недавним исследованиям, чаще всего встречаются в мессенджерах. Поэтому принципиально важно поддерживать рабочие контакты с коллегами и руководством на защищенных платформах.