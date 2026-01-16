Поиск здесь...
Цифровой рост: новосибирские компании активнее общаются онлайн

Дата:

По результатам исследования, предприятия и организации региона стали организовывать почти в 2,5 раза больше бизнес-совещаний и онлайн-семинаров

В 2025 году аналитики цифровой экосистемы МТС изучили востребованность российских разработок для деловых коммуникаций в Новосибирской области. По результатам исследования, предприятия и организации региона стали организовывать почти в 2,5 раза больше бизнес-совещаний и онлайн-семинаров, используя платформу МТС Линк.

Общее число онлайн-мероприятий (встреч и вебинаров) у жителей Новосибирска увеличилось на 147% за год. Примечательно, что пользователи стали активнее применять инструменты на основе искусственного интеллекта. В частности, функция автоматического создания кратких обзоров (саммари) стала использоваться в 11 раз чаще, чем в предыдущем году. Среди других популярных ИИ-инструментов – расшифровка текста, устранение шумов, изменение или размытие фона.

По словам Алексея Пахомова, директора МТС в Новосибирской области, повышенный интерес к онлайн-коммуникациям в первую очередь демонстрируют крупные компании, государственный сектор и сфера образования, где необходимо обеспечить взаимодействие большого числа сотрудников. В небольших организациях личное общение может быть достаточным, но в крупных коллективах требуются специализированные цифровые платформы. Кроме того, такие платформы способствуют повышению безопасности общения, обеспечивая защиту от фейковых учетных записей и дипфейков, которые, согласно недавним исследованиям, чаще всего встречаются в мессенджерах. Поэтому принципиально важно поддерживать рабочие контакты с коллегами и руководством на защищенных платформах.

Фото: freepik.com/Автор: freepik 

4000 новосибирцев получили быстрый интернет

В Новосибирске абоненты МТС получили доступ к улучшенному домашнему интернету благодаря развитию цифровой экосистемы оператора. За счет модернизации оборудования и интеграции новых жилых зданий в сетевую инфраструктуру, около четырех тысяч жителей Ленинского района получили улучшенные возможности подключения.

Усовершенствованное интернет-соединение стало доступно для пользователей, проживающих в отдельных домах Троллейного жилмассива, микрорайонов Южный и Западный, а также в комплексах «Новый горизонт» и «Крымский».

Читать полностью

Как безопасно пользоваться бесплатным Wi-Fi в праздники, рассказали новосибирцам

В период новогодних праздников жители Новосибирска активно посещают кинотеатры, торговые центры, рестораны и другие развлекательные заведения. Бесплатный Wi-Fi в этих местах становится настоящим спасением при нестабильном мобильном интернете. Однако важно помнить о существующих рисках, связанных с безопасностью таких сетей. Эксперты МТС рассказывают, как защитить свои данные при подключении к общедоступному Wi-Fi.

Избегайте подключения к сетям без пароля

Читать полностью

Облачные сервисы становятся все более популярными в Новосибирске

MWS Cloud, являющаяся частью цифровой экосистемы МТС, изучила тенденции спроса на облачные сервисы в российских регионах. Согласно ее данным, в Новосибирской области наблюдался рост их потребления на 33% за год. Больше всего увеличился спрос на виртуальную инфраструктуру.

Наиболее востребованными облачными сервисами среди предприятий Новосибирской области являются виртуальная инфраструктура, облачное резервное копирование и размещение информации в объектном хранилище. Кроме того, популярностью пользуются различные пакеты офисных приложений.

Читать полностью

Исследование: что бесит сибиряков на рабочих онлайн-встречах и в переписке

Анализ, проведенный цифровой экосистемой МТС, включающей платформу МТС Линк, показал отношение сибиряков к онлайн-совещаниям и выявил основные факторы, вызывающие у них негативные эмоции в процессе коммуникации. Лидерами антирейтинга ожидаемо стали низкая активность участников и привычка коллег курить.

Исследование выявило, что подавляющее большинство работающих жителей Новосибирска и Сибирского региона (более 70%) позитивно оценивают организацию коммуникаций в своей трудовой деятельности. Тем не менее, 40% респондентов указали на трудности, возникающие из-за отсутствия четких правил взаимодействия. Дополнительно установлено, что проблемы на встречах иногда обусловлены поведением самих участников: значительная часть сотрудников теряет концентрацию и часто отвлекается во время онлайн-звонков.

Читать полностью

Аналитики определили ключевых поставщиков pLTE

Российский рынок выделенных сетей pLTE демонстрирует уверенный подъем. По итогам 2024 года его объем увеличился с 2 до 5 миллиардов рублей. Аналитики Telecom Daily прогнозируют сохранение положительной динамики и в 2025 году, ожидая прирост примерно на 50%, что позволит рынку достичь отметки в 7,4 миллиарда рублей.

Лидирующую позицию по внедрению проектов занимает компания МТС. В 2025 году она реализовала 45% от общего числа проектов, запустив 19 сетей, 17 из которых функционируют на коммерческой основе. Компания Мегафон также активно участвовала в развитии рынка, запустив 18 проектов в текущем году (43%). Оставшиеся 12% приходятся на долю других поставщиков pLTE-решений.

Читать полностью

Новосибирская область попала в ТОП-10 по числу умных устройств в бизнесе

По данным цифровой экосистемы МТС, Новосибирская область вошла в число лидеров по использованию интеллектуальных устройств в коммерческом секторе. Регион занял восьмую строчку в общероссийском рейтинге, таким образом попав в первую десятку. Наиболее активно М2М-технологии применяются в жилищно-коммунальном хозяйстве, энергетике, информационных технологиях, а также в строительной индустрии и сфере недвижимости.

В среднем, количество таких устройств в сети региона увеличивается примерно на 10% ежегодно. Наиболее динамичный рост наблюдается в ИТ-секторе и недвижимости. Здесь востребованы датчики задымления, открытия люков и дверей, интеллектуальные шлагбаумы, а также планшетные компьютеры и GPS-трекеры.

Читать полностью
