Победитель кулинарного шоу из Новосибирска рассказал о трендах в гастрономии

20-летний шеф-повар из Новосибирска и победитель телепроекта «Молодые ножи» Тимур Устинов рассказал о предпочтениях местной аудитории в гастрономии и предложил набор блюд, которые, по его мнению, оптимально подойдут для новогоднего стола.

Устинов отмечает, что новосибирские потребители всё чаще отходят от сложных и изысканных рецептов в пользу простой и понятной кухни. По его словам, спрос смещается в сторону базовых блюд из доступных ингредиентов — с акцентом на качество продуктов и локальное происхождение.

Тимур начал профессиональный путь ещё в 11 лет. В 18 он стал победителем шоу «Молодые ножи», после чего занялся преподаванием, разработкой собственных рецептур и аутсорсинговыми проектами в ресторанной сфере. Сегодня молодой специалист активно изучает региональные гастрономические традиции и адаптирует их под современные запросы гостей.

По его словам, привычные позиции остаются ключевыми для новогоднего меню жителей региона: среди обязательных блюд он называет «правильный» хлеб и классический салат оливье. При этом шеф-повар считает излишними дорогие деликатесы вроде лангустинов или крабов — в центре внимания должны быть свежесть продуктов и понятные вкусы.

— Продукты я всегда выбираю на рынке у местных производителей. Например, овощи беру у фермеров из Маслянино. Излишний пафос в праздничных блюдах не нужен, — отметил Устинов в разговоре с Горсайтом.

Он также подчеркнул, что особенности сибирского климата формируют предпочтения жителей: блюда здесь чаще более плотные, горячие и с увеличенными порциями.

В качестве рекомендаций для праздничного меню Тимур предлагает винегрет с запечённой в травах свёклой, бефстроганов, картофельное пюре и апельсиновый пирог.

Тимур Устинов стал победителем шоу «Молодые ножи» на телеканале «Пятница» в 2024 году. Во время участия в проекте он обучался на четвертом курсе Новосибирского колледжа питания и сервиса по специальности «Поварское и кондитерское дело». В финале конкурса он представил авторское блюдо — голубцы с говядиной в пекинской капусте, приготовленные за отведённые 60 минут и поданные на ледяной поверхности.

