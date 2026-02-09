В Новосибирск выходит федеральная сеть мясных ресторанов

В Новосибирске по франшизе планируют открыть ресторан известной московской сети «The Бык». Он займёт места двух закрывшихся ресторанов на фудкорте ТРЦ «Аура».

В январе в «Ауре» закрылись «IL Patio» (итальянская кухня) и «Шикари» (паназиатская кухня). Сейчас зона, в которой они располагались, затянута огромным баннером с логотипом указанной сети мясных ресторанов и надписью о скором начале работы, сообщает журналист Infopro54.

Ранее о выходе в Новосибирск сообщал основатель сети «The Бык» Мехак Галстян. В своих соцсетях он публиковал видео после подписания договора с партнёрами.

— Мы очередной договор франшизы подписываем. Уникален он тем, что это за Уральскими горами. Это Новосибирск. Это огромный город, третий по величине. И, естественно, для нас тоже честь, и для нас тоже это новые границы, новые испытания, — говорил Мехак Галстян.

Первый ресторан сети был открыт в Калуге в 2016 году. Сейчас под этим брендом в российских городах работают более 20 ресторанов, большая часть из них — в Москве.

Ранее редакция рассказывала, что в Новосибирск также планирует выйти сеть русской кухни «Теремок».