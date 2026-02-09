Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика
Бизнес Общество

В Новосибирск выходит федеральная сеть мясных ресторанов

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

Первое заведение будет располагаться на месте двух закрывшихся ресторанов

В Новосибирске по франшизе планируют открыть ресторан известной московской сети «The Бык». Он займёт места двух закрывшихся ресторанов на фудкорте ТРЦ «Аура».

В январе в «Ауре» закрылись «IL Patio» (итальянская кухня) и «Шикари» (паназиатская кухня). Сейчас зона, в которой они располагались, затянута огромным баннером с логотипом указанной сети мясных ресторанов и надписью о скором начале работы, сообщает журналист Infopro54.

Ранее о выходе в Новосибирск сообщал основатель сети «The Бык» Мехак Галстян. В своих соцсетях он публиковал видео после подписания договора с партнёрами.

— Мы очередной договор франшизы подписываем. Уникален он тем, что это за Уральскими горами. Это Новосибирск. Это огромный город, третий по величине. И, естественно, для нас тоже честь, и для нас тоже это новые границы, новые испытания, — говорил Мехак Галстян.

Первый ресторан сети был открыт в Калуге в 2016 году. Сейчас под этим брендом в российских городах работают более 20 ресторанов, большая часть из них — в Москве.

Ранее редакция рассказывала, что в Новосибирск также планирует выйти сеть русской кухни «Теремок».

Фото Infopro54

Актуальный разговор

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

Все материалы

Рубрики : Бизнес Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : общепит кафе и рестораны в Новосибирске

994
0
0
Предыдущая статья
Бортпроводник из Новосибирска рассказала о том, что забывают пассажиры в самолетах
Следующая статья
«Ищем аномалии»: налоговая отслеживает расчеты по контрольно-кассовой технике в Новосибирске

Лидер новосибирского Союза отцов одобрил идею мониторинга соцсетей школьников учителями

Автор: Артем Рязанов

Учителя смогут отслеживать соцсети школьников. По информации от Telegram-канала Mash, в их обязанности включат мониторинг чатов, Telegram-каналов и аккаунтов учеников. Эксперимент по выявлению деструктивного контента уже начался в Татарстане.

Родителей учеников из трёх местных школ попросили предоставить данные об аккаунтах своих детей, включая номера телефонов и ссылки на соцсети. Доступ к этой информации будет строго ограничен. Её смогут просматривать только администраторы, классные руководители и сотрудники центра, который занимается мониторингом деструктивного контента.

Читать полностью

Новосибирская область проигрывает соседям в доступности вторичной ипотеки

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирская область вошла в число регионов с наименьшей долей населения, имеющего право на льготную ипотеку на вторичном рынке жилья.

Согласно статистическим данным, программа действует лишь в 11 городах, охватывая 264,6 тысячи человек, или 9,5% населения региона. Этот показатель — один из самых низких в Сибирском федеральном округе, хуже дела обстоят лишь в Омской области (4,86%). Для сравнения, в Кемеровской области (Кузбасс) льготой могут воспользоваться 37,4% жителей, в Иркутской области — 34,5%, а в Красноярском крае — 28,5%.

Читать полностью

«Ищем аномалии»: налоговая отслеживает расчеты по контрольно-кассовой технике в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

В 2025 году по контрольно-кассовой технике в Новосибирской области были пробиты коррекционные чеки на 625 млрд рублей. Об этом сообщил руководитель УФНС по Новосибирской области Геннадий Морозов на круглом столе в НГУЭУ.

— Контрольно-кассовая техника была введена в Новосибирской области для учета выручки и бездекларационного взаимодействия с налогоплательщиками. Мы уже несколько лет отслеживаем динамику по ККТ, и если кто-то в новых условиях (ужесточение налогового законодательства) попытается изменить модель поведения, то это будет аномалия, которая заслуживает внимания налоговых органов, — предупредил Морозов.

Читать полностью

В Новосибирске проверяют цены на хлеб по заданию Москвы

Автор: Артем Рязанов

Новосибирское управление ФАС получило запрос от федерального центра. Антимонопольщикам предстоит детально изучить, какие факторы влияют на стоимость хлеба в регионе.

Ведомство проведет тщательный анализ финансовых показателей за 2025 год всех ключевых участников рынка:

Читать полностью

В медицинских контрактах в Новосибирской области выявили коррупцию

Автор: Юлия Данилова

Новосибирская компания привлечена к административной ответственности за коррупционное правонарушение. Она должна будет выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. В отношении руководителя компании возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в подкупе работника контрактной службы, сообщила областная прокуратура.

По версии следствия, с 2020 по 2022 годы сотрудник коммерческой организации передал работнику контрактной службы свыше 500 тысяч рублей за содействие в заключении контрактов с медицинским бюджетным учреждением Новосибирской области.

Читать полностью

Плата за воду без счетчика в Новосибирской области повысилась вдвое

Автор: Артем Рязанов

В 2026 году в России повысили коэффициент при оплате тарифа на холодную воду без счетчика. Теперь он вырос вдвое — с 1,5 до 3. Это сделано для борьбы с мошенничеством. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов («Единая Россия») в комментарии ТАСС.

Он привел примеры, когда число людей, фактически проживающих в квартире, не совпадает с количеством прописанных жильцов, особенно в арендных квартирах.

Читать полностью
Актуальный разговор

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Общество

Лидер новосибирского Союза отцов одобрил идею мониторинга соцсетей школьников учителями

Бизнес Недвижимость

Новосибирская область проигрывает соседям в доступности вторичной ипотеки

Власть

Жителей НСО ждут почти 1200 спортивных мероприятий в 2026 году

Бизнес Власть

«Ищем аномалии»: налоговая отслеживает расчеты по контрольно-кассовой технике в Новосибирске

Бизнес Общество

В Новосибирск выходит федеральная сеть мясных ресторанов

Общество

В Новосибирске проверяют цены на хлеб по заданию Москвы

Бизнес

В медицинских контрактах в Новосибирской области выявили коррупцию

Общество

Плата за воду без счетчика в Новосибирской области повысилась вдвое

Власть Промышленность

За два года Новосибирская область недобрала по налогу на прибыль 42 млрд рублей

Общество Спорт

Новосибирский предприниматель развернул российский флаг на трибунах Олимпиады

Бизнес Общество

Новосибирцы смогут сохранить доход на период лечения

Общество

Любители компьютерных игр из Новосибирска попали в группу риска

Город

Пожар вспыхнул на Гусинобродском полигоне в Новосибирске

Общество

Погода готовит сюрпризы новосибирцам на предстоящей неделе

Власть Общество

Мессенджер MAX станет официальным для новосибирского ЖКХ с 1 сентября

Бизнес Власть Недвижимость

Новосибирских застройщиков обяжут строже проверять мигрантов

Общество

Банки предупредили новосибирцев о фальшивых звонках

Общество

Управление ветеринарии сообщило о вспышке пастереллёза в Новосибирской области

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности