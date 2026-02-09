Бортпроводник из Новосибирска рассказала о том, что забывают пассажиры в самолетах

Бортпроводник — высококвалифицированный специалист, от действий которого зависит жизнь пассажиров. В День профессионального праздника старший бортпроводник Елизавета Ерохова вспомнила истории, которые случались в ее практике взаимодействия с пассажирами.

По словам Елизаветы, чаще всего люди забывают в самолете шапки, перчатки, очки, наушники и телефоны. Однажды пассажир забыл детектив и попросил представителя авиакомпании найти его. Также бортпроводники находили паспорт и кошелёк на крупную сумму, пришлось вызывать полицию. В списке находок — пакет с домашними пирожками.

Пассажир рейса Новосибирск – Ташкент оставил в самолете меховую шапку, пуховик и тёплые ботинки. На мороз он вышел из салона в лёгком свитере и тапках.

Как рассказал бортпроводник изданию Горсайт, дети почти никогда не забывают любимые игрушки, с которыми заходят на борт.

Бортпроводникам часто приходится проявлять смекалку. Такие истории кажутся забавными уже после, а в момент происшествия это просто часть работы. Тогда нужно быстро найти решение.

— Однажды на пути в Пекин занервничал китайский пассажир, схватился за живот и начал твердить: «Таблюськи! Таблюськи!» Мы никак не могли понять, чего он хочет, девочки прибежали ко мне, мол, ты же по образованию учитель английского, разберись. Я долго не могла понять, в чём дело. Думала, что он просит таблетки, но мужчина мотал головой, пассажиры начали тревожиться. И тут меня осенило: показываю на туалетную комнату: «Лаватори? Тойлет?» Пассажир кричит: «Йес! Таблюськи!» и бежит в указанном направлении. И тут до меня доходит, что в некоторых странах туалет называют по литерам WC: «дабл-ю-си», — рассказала Елизавета.

Впрочем, иностранцы, не говорящие по-русски, бывают очень оригинальны. Например, на одном рейсе пассажир бизнес-класса просто обвел в меню слова «водка» и «кола». Когда ему предложили поесть, он шесть раз указал на эти пункты и поднял большой палец. От ужина он отказался.

Ранее редакция сообщала о том, что у Новосибирска есть шанс попасть в тренд создания гражданской авиации России.