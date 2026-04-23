Новосибирцы вновь выступают против строительства мусорного полигона

«Провальная «мусорная реформа» получила новый импульс после третьей попытки отдать в концессию строительство мусороперерабатывающих заводов и мусорных полигонов и третий раз вызывает возмущение и неприятие жителей Новосибирского района». Об этом заявил депутат Госдумы от Новосибирской области (КПРФ) Ренат Сулейманов.

— Встретился с депутатами и жителями Плотниковского сельсовета, в очередной раз выступающих против размещения полигона рядом с их селом, дачными кооперативами, коттеджными поселками и детскими оздоровительными лагерями, — сообщил депутат.

По его мнению, жители предъявляют обоснованные экологические требования против размещения мусорного полигона и завода в непосредственной близости от их жилья, вопреки утвержденным планам развития и жилой застройки Плотниковского муниципального образования. Сулейманов подчеркнул, что местный совет депутатов единогласно проголосовал против этого решения.

— В ближайшее время жители Плотниково и представители более 20 садовых товариществ по инициативе местных депутатов планируют очередное собрание, чтобы донести свою позицию до власти. Считаю их предложения найти более подходящее место для мусорного полигона обоснованным и буду поддерживать справедливые требования граждан, — заявил Сулейманов.

Напомним, в марте депутаты регионального парламента согласовали две концессии по созданию и эксплуатации объектов, на которых будет осуществляться обработка, утилизация и захоронение твердых коммунальных отходов: комплекс по переработке отходов «Правобережный» в Раздольном и комплекс по переработке отходов «Левобережный» в Верх-Туле. Инициатором проектов выступили КПО «Правобережный» и КПО «Левобережный». На создание каждого пока планируется направить 14,2 млрд рублей. Большую часть этой суммы регион планирует привлечь в качестве льготного кредита через ППК «РЭО» — под 7,6% годовых. Впрочем, есть риск, что в финансировании региону будет отказано, в том числе из-за затягивания в подготовки ПСД, и тогда для реализации объектов придется обращаться за кредитами в банки. В такой ситуации речь будет идти о сумме примерно 55 млрд рублей за два объекта. Не строить полигоны в регионе уже невозможно.

Министр ЖКХ Новосибирской области Евгений Назаров в марте на комитете отмечал, что документация по КПО «Левобережный» проходит Госэкспертизу. Срок проектирования КПО «Правобережный» — не более 14 месяцев. Для его размещения предусмотрен земельный участок площадью 69,8 га, расстояние от границ земельного участка до жилых домов: село Плотниково — 4,3 км, Гусиный брод — 3,5 м, село Жеребцово — 3,6 км. При этом в соответствии с СанПИН для мусороперерабатывающих объектов мощностью от 40 000 тонн в год, санитарно-защитная зона устанавливается в размере 1 000 м до границ жилой застройки.

Ранее редакция сообщала о том, что мусорными концессиями в Новосибирске займется экс-мэр города Обь.