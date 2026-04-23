Новосибирцы вновь выступают против строительства мусорного полигона

Автор: Юлия Данилова

Жители уже много лет требуют найти для его размещения другое место

«Провальная «мусорная реформа» получила новый импульс после третьей попытки отдать в концессию строительство мусороперерабатывающих заводов и мусорных полигонов и третий раз вызывает возмущение и неприятие жителей Новосибирского района». Об этом заявил депутат Госдумы от Новосибирской области (КПРФ) Ренат Сулейманов.

— Встретился с депутатами и жителями Плотниковского сельсовета, в очередной раз выступающих против размещения полигона рядом с их селом, дачными кооперативами, коттеджными поселками и детскими оздоровительными лагерями, — сообщил депутат.

По его мнению, жители предъявляют обоснованные экологические требования против размещения мусорного полигона и завода в непосредственной близости от их жилья, вопреки утвержденным планам развития и жилой застройки Плотниковского муниципального образования. Сулейманов подчеркнул, что местный совет депутатов единогласно проголосовал против этого решения.

— В ближайшее время жители Плотниково и представители более 20 садовых товариществ по инициативе местных депутатов планируют очередное собрание, чтобы донести свою позицию до власти. Считаю их предложения найти более подходящее место для мусорного полигона обоснованным и буду поддерживать справедливые требования граждан, — заявил Сулейманов.

Напомним, в марте депутаты регионального парламента согласовали две концессии по созданию и эксплуатации объектов, на которых будет осуществляться обработка, утилизация и захоронение твердых коммунальных отходов: комплекс по переработке отходов «Правобережный» в Раздольном и комплекс по переработке отходов «Левобережный» в Верх-Туле. Инициатором проектов выступили КПО «Правобережный» и КПО «Левобережный». На создание каждого пока планируется  направить 14,2 млрд рублей. Большую часть этой суммы регион планирует привлечь в качестве льготного кредита через ППК «РЭО» — под 7,6% годовых. Впрочем, есть риск, что в финансировании региону будет отказано, в том числе из-за затягивания в подготовки ПСД, и тогда для реализации объектов придется обращаться за кредитами в банки. В такой ситуации речь будет идти о сумме примерно 55 млрд рублей за два объекта. Не строить полигоны в регионе уже невозможно.

Министр ЖКХ Новосибирской области Евгений Назаров в марте на комитете отмечал, что документация по КПО «Левобережный» проходит Госэкспертизу. Срок проектирования КПО «Правобережный» — не более 14 месяцев. Для его размещения предусмотрен земельный участок площадью 69,8 га, расстояние от границ земельного участка до жилых домов: село Плотниково — 4,3 км, Гусиный брод — 3,5 м, село Жеребцово — 3,6 км. При этом в соответствии с СанПИН для мусороперерабатывающих объектов мощностью от 40 000 тонн в год, санитарно-защитная зона устанавливается в размере 1 000 м до границ жилой застройки.

Ранее редакция сообщала о том, что мусорными концессиями в Новосибирске займется экс-мэр города Обь.

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Актуальный разговор

Татьяна Гениберг: Рынок недвижимости переходит от рынка собственников к рынку арендаторов

Собственникам коммерческих объектов рекомендуют внимательно отслеживать состояние партнеров, чтобы не опоздать с принятием управленческих решений

Предыдущая статья
В Новосибирске объявлен конкурс по благоустройству территории вокруг «Победы»
Следующая статья
Стоимость круизов по сибирским рекам переваливает за 1,8 млн рублей с человека

Депутаты единогласно одобрили первые поправки в бюджет Новосибирской области

Депутаты регионального Заксобрания единогласно одобрили первые в текущем году корректировки областного бюджета, утвердив их сразу в двух чтениях. В заседании законодательного органа принял участие глава региона Андрей Травников.

Губернатор отметил, что многолетнее сотрудничество с Законодательным Собранием Новосибирской области позволило Правительству региона выработать четкие приоритеты для весенних бюджетных поправок. По его словам, первостепенной задачей является обеспечение завершения всех начатых проектов и работ, следуя принципу: начатое должно быть доведено до конца, несмотря на трудности. Дальнейшая цель — максимальное вовлечение Новосибирской области в федеральные программы и нацпроекты, а также выполнение поручений Президента РФ. Для этого выделяются средства на софинансирование, разработку проектной документации для будущих заявок и интеграции в федеральные инициативы. И ещё один обязательный сезонный вопрос — подготовка муниципалитетов к предстоящему отопительному сезону.

Стоимость круизов по сибирским рекам переваливает за 1,8 млн рублей с человека

Автор: Юлия Данилова

В период навигации 2026 года на сибирских реках будут работать две круизные федеральные компании: «Созвездие» и «Водоходъ».

По словам заместителя директора круизной компании «Созвездие» Зинаиды Биатовой, в 2026 году компания планирует включить в маршруты теплохода «Сибирская сказка» Омск. Напомним, в 2023 году «Созвездие» запустило маршрут Сургут–Салехард–Ханты-Мансийск–Тобольск, который объединил Ямал, Югру и Тюменскую область. В 2024 году в маршрут была включена Новосибирская область.

В Новосибирске объявлен конкурс по благоустройству территории вокруг «Победы»

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске стартует прием заявок на конкурс по выбору лучшей концепции благоустройства уличного пространства перед Центром культуры и отдыха «Победа». В этом году знаменитый кинотеатр отмечает свое 100-летие. Подача заявок начинается 25 апреля. Об этом было объявлено 23 апреля на пресс-конференции в новосибирском пресс-центре ТАСС.

Конкурс пройдет в четыре этапа: подача заявки, отбор претендентов, сбор предложений и определение финалистов. Итоги планируется подвести в начале августа. Вице-президент Союза архитекторов РФ Петр Долнаков подчеркнул важность подобных профессиональных конкурсов для развития города и поддержки молодых специалистов. Он добавил, что площадка перед «Победой» должна стать многосценарной, адаптируемой под разные сезоны и запросы горожан: от кинопоказов и концертов до выставочных и интерактивных форматов.

На ремонт линевской больницы направят 350 млн рублей

Автор: Юлия Данилова

Правительство региона объявило торги на поиск подрядчика для капитального ремонта лечебного корпуса ГБУЗ НСО «Линевская районная больница». Стартовая цена контракта составляет 350 млн рублей. Сроки исполнения контракта — до декабря 2027 года.

Ранее главный врач Линевской районной больницы Оксана Смирнова сообщала, что проектно-сметная документация по объекту была подготовлена еще в 2023 году. По ее словам, ремонт будет проходить поэтапно, поэтому больница продолжит свою работу и будет принимать пациентов.

В Новосибирске увеличилось число школьников, которые будут сдавать ЕГЭ по физике

Автор: Мария Гарифуллина

В региональном Министерстве образования назвали количество школьников, которые сдают ЕГЭ в 2026 году, и представили статистику по выбору предметов. Infopro54 публикует основные данные.

В Новосибирской области завершился досрочный период сдачи единого государственного экзамена, который проходил с 20 марта по 20 апреля. В нем приняли участие 66 человек, в основном выпускники прошлых лет и учащиеся колледжей, которым результаты ЕГЭ необходимы для поступления в вузы на специальности, не соответствующие полученному профилю. Основной период государственной итоговой аттестации для абсолютного большинства выпускников пройдет с 1 июня по 9 июля 2026 года.

Новосибирск в третий раз примет международный «Кубок Будущего» по хоккею

Автор: Артем Рязанов

С 14 по 17 мая на льду «Сибирь-Арены» пройдет международный молодежный хоккейный турнир «Кубок Будущего». Это одно из самых значимых спортивных событий весны, которое соберет лучшие молодежные команды и талантливых хоккеистов со всего мира.

На международном турнире «Кубок Будущего» выступят четыре команды: сборная России U-20, сборная России U-18, сборная Беларуси U-20 и команда Студенческой хоккейной лиги (СХЛ). Зрители смогут насладиться захватывающими играми и увидеть потенциальных звезд мирового хоккея.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

