В Новосибирске подорожают самые ходовые шины

Минпромторг направил в профильные ведомства предложения запретить использование резины с высоким содержанием полициклических ароматических углеводородов (ПАУ).

Ведомство подтвердило изданию «Известия», что планируется изменить технический регламент Таможенного союза, установив предельное содержание ПАУ в шинах на уровне 0,25% от общего объёма. Эти изменения направлены на постепенное устранение продукции, не соответствующей экологическим и техническим стандартам Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В министерстве отметили, что Минприроды, Росстандарт и Минэкономики уже одобрили эту инициативу.

Дмитрий Баранов, ведущий эксперта УК «Финам Менеджмент», сообщил изданию, что доля небезопасных автомобильных шин на российском рынке составляет 10–12%, а среди импортируемых товаров этот показатель достигает 37–40%. По его словам, замена компонентов может привести к повышению средней стоимости резины в бюджетном сегменте. Это коснётся автовладельцев многих регионов России, в том числе и Новосибирской области.

Дмитрий Тортев, член экспертного совета комитета по защите конкуренции Госдумы, уточнил, что шины с высоким содержанием ПАУ сосредоточены именно в бюджетном сегменте рынка, который занимает около трети всего объёма продаж.

