Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Власть

В Новосибирске открыли региональный центр остеопороза

Дата:

Центр уже получил новейшее медоборудование

Новосибирский областной госпиталь ветеранов войн № 2 одержал победу во всероссийском конкурсе, благодаря чему получил современное медицинское оснащение (рентгеновский остеоденситометр и аппарат для ударно-волновой терапии) от благотворительного фонда «Память поколений». В конкурсе принимали участие 26 аналогичных учреждений. Эти приборы предназначены для диагностики и лечения нарушений опорно-двигательного аппарата и метаболическими нарушениями костной ткани.

Глава Министерства здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий сообщил, что полученное оборудование позволило создать на базе госпиталя ветеранов региональный центр по борьбе с остеопорозом. В торжественной передаче аппаратуры участвовали представители регионального минздрава, Государственной Думы и фонда «Память поколений».

Заместитель министра здравоохранения Елена Аксенова подчеркнула важность оснащения для растущего числа пожилых граждан, нуждающихся в тщательном наблюдении. Она отметила, что остеопороз поддается современному лечению в рамках ОМС, а госпиталь № 2, являясь ключевым учреждением в гериатрии, получил необходимое оборудование для полного цикла обследования пожилых пациентов. В скором времени будет налажена система направления пациентов к специалистам госпиталя.

Рентгеновский остеоденситометр способен за короткое время определить минеральную плотность костной ткани, проводя исследование ключевых суставов. Раннее выявление остеопороза дает возможность скорректировать образ жизни и терапию пациента, а также предотвратить первичные и повторные переломы. Главный травматолог области Дмитрий Жуков назвал это достижение значимым вкладом в национальный проект «Продолжительная и активная жизнь», отметив, что остеопороз является серьезной проблемой, ведущей к повторным переломам.

Аппарат для ударно-волновой терапии уже введен в эксплуатацию. Он помогает снизить болевой синдром и ускорить восстановление тканей после травм. Первыми пациентами стали участники СВО. Главный гериатр Новосибирской области Людмила Канунникова добавила, что стоимость оборудования составила 18 миллионов рублей, а фонд «Память поколений» взял на себя расходы по закупке, установке и обучению персонала. Фонд с 2015 года оказывает помощь ветеранам, обеспечивая их реабилитационными средствами и лечением, а также ежегодно проводит акцию «Красная гвоздика».

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото: правительство НСО
Актуальный разговор

Ольга Клещеева: Правила игры на рынке недвижимости Новосибирска изменились

Вторичка начала расти, а сегмент новостроек стабилизировался

Все материалы

Рубрики : Власть

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников

292
0
0
Предыдущая статья
Следующая статья
Виктор Игнатов подал документы на праймериз в Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирской области продолжается подготовка к выборам в Государственную Думу. Действующий депутат Виктор Игнатов подал документы для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Это произошло 9 апреля. Он будет участвовать в отборе по Барабинскому округу (№ 138).

По словам Игнатова, участие в процедуре даёт ему возможность продолжить текущую работу. Он отметил, что на его округе сложилось взаимодействие с депутатами Законодательного собрания области, горсовета и главами районов. Одним из основных направлений этой совместной деятельности парламентарий назвал сбор гуманитарной помощи.

Читать полностью

В Новосибирской области не будут вводить запрет на вейпы

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирская область пока не сможет участвовать в эксперименте по запрету розничной торговли электронных сигарет из-за отсутствия федерального закона, рассмотрение которого отложили на неопределенный срок. Об отсутствии такой возможности в ответ на запрос редакции Infopro54 ответили в региональном министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства.

Законопроект № 1024775-8 внесли в Госдуму в сентябре 2025 года. Документ предполагает лицензирование оптовой и розничной торговли никотиносодержащей продукцией, а также дает регионам право вводить дополнительные ограничения. Однако работа над документом застопорилась. На заседании 18 декабря 2025 года парламентарии приняли решение перенести его рассмотрение во втором чтении на более поздний срок. Когда именно оно продолжится — пока неизвестно.

Читать полностью

Лабораторию агробиотехнологий открыли во Второй гимназии Новосибирска

Вторая гимназия Новосибирска, при содействии мэрии города, открыла лабораторию агробиотехнологий. Этот шаг является важным элементом стратегии муниципалитета по углублению дополнительного образования детей, направленной на укрепление технологического суверенитета России. Первым, кто высоко оценил научный потенциал юных новаторов, стал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Глава города отметил, что выбор Второй гимназии для создания агробиотехнологической площадки не случаен. Эта школа по праву считается одной из лучших в городе, уделяя особое внимание не только основной учебной программе, но и системе внеклассного развития, где ученики с юных лет получают навыки, полезные для выбора будущей профессии и поступления в вузы. Открытие нового исследовательского центра, по словам мэра, — это значительный прогресс в образовательном процессе для учеников.

Читать полностью

Дмитрий Колпаков покидает пост главы района Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

Глава Октябрьского района Новосибирска Дмитрий Колпаков покидает должность 13 апреля 2026 года. Об этом сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в своем Telegram-канале. По словам Кудрявцева, Колпаков покидает пост в связи с переходом на новую работу.

— Исполнять обязанности главы района (до замещения вакантной должности) будет первый заместитель главы администрации Жанна Голикова, — говорится в сообщении.

Читать полностью

Прокуратура Новосибирской области выявила сбои в работе скорой

Автор: Оксана Мочалова

Прокуратура Новосибирской области выявила нарушения в организации скорой медицинской помощи. В ходе проверки установлено отсутствие полной комплектации бригад лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, несвоевременное прибытие к пациентам и ненадлежащее техническое состояние автомобилей.

Зафиксированы случаи, когда граждане не дождались бригады скорой помощи и самостоятельно добирались до лечебного учреждения. В отдельных районах города Новосибирска более 80 жителей ожидали приезда бригад скорой свыше 8 часов. В одном из сельских районов выявлен используемый реанимобиль, пробег которого в тысячу раз превышает протяженность всей Новосибирской области с запада на восток.

Читать полностью

Новосибирская область запускает грантовую поддержку для участников СВО

С 2026 года предусмотрена возможность получения грантов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из числа участников специальной военной операции и их родственников. Эти субсидии предназначены для запуска и расширения собственного бизнеса.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников утвердил соответствующее постановление правительства региона №142-п от 6 апреля 2026 года. Финансирование будет осуществляться в рамках государственной программы, направленной на поддержку малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области.

Читать полностью
Все материалы
Баннер
Лента новостей
Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности