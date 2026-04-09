В Новосибирске открыли региональный центр остеопороза

Новосибирский областной госпиталь ветеранов войн № 2 одержал победу во всероссийском конкурсе, благодаря чему получил современное медицинское оснащение (рентгеновский остеоденситометр и аппарат для ударно-волновой терапии) от благотворительного фонда «Память поколений». В конкурсе принимали участие 26 аналогичных учреждений. Эти приборы предназначены для диагностики и лечения нарушений опорно-двигательного аппарата и метаболическими нарушениями костной ткани.

Глава Министерства здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий сообщил, что полученное оборудование позволило создать на базе госпиталя ветеранов региональный центр по борьбе с остеопорозом. В торжественной передаче аппаратуры участвовали представители регионального минздрава, Государственной Думы и фонда «Память поколений».

Заместитель министра здравоохранения Елена Аксенова подчеркнула важность оснащения для растущего числа пожилых граждан, нуждающихся в тщательном наблюдении. Она отметила, что остеопороз поддается современному лечению в рамках ОМС, а госпиталь № 2, являясь ключевым учреждением в гериатрии, получил необходимое оборудование для полного цикла обследования пожилых пациентов. В скором времени будет налажена система направления пациентов к специалистам госпиталя.

Рентгеновский остеоденситометр способен за короткое время определить минеральную плотность костной ткани, проводя исследование ключевых суставов. Раннее выявление остеопороза дает возможность скорректировать образ жизни и терапию пациента, а также предотвратить первичные и повторные переломы. Главный травматолог области Дмитрий Жуков назвал это достижение значимым вкладом в национальный проект «Продолжительная и активная жизнь», отметив, что остеопороз является серьезной проблемой, ведущей к повторным переломам.

Аппарат для ударно-волновой терапии уже введен в эксплуатацию. Он помогает снизить болевой синдром и ускорить восстановление тканей после травм. Первыми пациентами стали участники СВО. Главный гериатр Новосибирской области Людмила Канунникова добавила, что стоимость оборудования составила 18 миллионов рублей, а фонд «Память поколений» взял на себя расходы по закупке, установке и обучению персонала. Фонд с 2015 года оказывает помощь ветеранам, обеспечивая их реабилитационными средствами и лечением, а также ежегодно проводит акцию «Красная гвоздика».