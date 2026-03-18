Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Финансы

Накопления сибиряков подросли в феврале

Дата:

Если рассматривать абсолютные показатели прироста, то наибольший вклад внесли Красноярский край, Иркутская и Новосибирская области

В феврале общий объем средств, размещенных населением Сибири в банке ВТБ на депозитах и накопительных счетах, увеличился на 11,1 миллиарда рублей, достигнув отметки в 808,2 миллиарда рублей, что составляет рост в 1,4%. Наиболее активно сбережения прирастали у жителей Республики Тыва, Красноярского края, а также республик Хакасия и Алтай. Если же рассматривать абсолютные показатели прироста, то наибольший вклад внесли Красноярский край, Иркутская и Новосибирская области.

В масштабах всей страны в феврале наблюдался рост общего объема привлеченных средств на 2%, что эквивалентно 1,3 триллиона рублей, и составил 65,9 триллиона рублей. Ключевым фактором увеличения рынка стали вклады и накопительные счета в рублях. По итогам февраля, общий объем рублевых сбережений граждан России превысил 62,5 триллиона рублей, увеличившись на 2% или 1,2 триллиона рублей.

Аналитики прогнозируют, что в первой половине текущего года финансовый рынок продолжит демонстрировать стабильный, но невысокий рост, ожидается ежемесячный прирост в пределах 1-2%. Во второй половине года темпы роста, предположительно, замедлятся. По итогам 2026 года общий объем пассивов, привлеченных банками от населения России, увеличится на 10%.

Представители банка отметили, что в текущем году на рынок будут влиять два основных тренда. С одной стороны, граждане будут стремиться зафиксировать более высокие процентные ставки на длительный срок, принимая во внимание тенденцию к снижению ключевой ставки. С другой стороны, наблюдается повышение интереса к накопительным счетам, которые благодаря механизму капитализации процентов зачастую обеспечивают более высокую доходность по сравнению с традиционными депозитными продуктами.

Фото: freepik.com/Автор: freepik 

Актуальный разговор

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Наступает эпоха, в которой технологии начинают видеть уникальность каждого человека

Все материалы

Рубрики : Финансы

Регионы : Сибирь Новосибирcк

Теги : ВТБ банки

270
0
0
Предыдущая статья
Количество сделок по покупке бизнеса в сфере туризма и АПК выросло в Новосибирске
Следующая статья
В Новосибирске призывают не допустить «некрошоу» на выставке ритуальной сферы

Штрафовать за отсутствие ОСАГО через камеры в Новосибирске будут раз в сутки

Автор: Артем Рязанов

Государственная Дума в третьем чтении приняла закон, ограничивающий размер штрафа для водителей, которые выезжают на дорогу без ОСАГО, до одного раза в сутки. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте парламента.

Согласно предложенным поправкам, изменения будут внесены в статью 12.37 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), касающуюся требований обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Читать полностью

Новосибирское предприятие получило крупную банковскую гарантию

ВТБ оказал содействие новосибирскому предприятию ООО «Новые технологии», предоставив банковские гарантии на сумму 62 миллиона рублей, которые служат обеспечением по льготному займу, выданному Фондом развития промышленности (ФРП) Новосибирской области. Средства, полученные от ФРП, будут использованы для закупки оборудования, необходимого для производства косметической продукции и ее компонентов.

Предприятие занимается возведением передового завода, предназначенного для выпуска высококачественных медицинских изделий, ориентированных на профессиональную косметологию. Реализация данного проекта является частью стратегии импортозамещения и направлена на повышение доступности отечественной медицинской продукции. Конечная цель проекта — обеспечить российский рынок конкурентоспособной и безопасной продукцией собственного производства, тем самым сокращая зависимость от импортных товаров.

Читать полностью

Обновленная купюра со скрытыми изображениями появится в Новосибирске

В Новосибирск вскоре поступит обновленная купюра номиналом 1000 рублей. Об этом редакции Infopro54 сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ ЦБ.

— Совсем скоро она начнет поступать в кредитные организации Новосибирской области, — говорится в комментарии, полученном редакцией.

Читать полностью

Новосибирцы сняли в банках более 150 млрд рублей налички

Автор: Юлия Данилова

За два месяца 2026 года новосибирцы сняли в банкоматах и кассах банков почти 152 миллиарда рублей налички. Причем в феврале эта сумма увеличилась до 82,3 млрд (в январе 69,4 млрд).

Впрочем, по сравнению с предыдущими годами, интерес к наличным средствам в регионе падает. Так за два месяца 2024 года жители региона сняли почти 180 млрд (из них 98 в феврале), за два месяца 2025 — около 170 млрд (87,3 млрд). Об этом в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ ЦБ.

Читать полностью

Молодежь активно переоформляет Пушкинские карты

На текущий момент ВТБ выпустил свыше 6 миллионов Пушкинских карт, а количество реализованных с их помощью билетов перевалило за 5 миллионов. С начала текущего года объем средств, потраченных на приобретение билетов на культурные события, превысил 3 миллиарда рублей.

Банк начал свою работу в качестве нового оператора данной программы с 1 января. С начала года наблюдается высокая активность среди молодежи, которая переоформляет карты и активно ими пользуется. Так, только за прошлый месяц было оформлено более 400 тысяч карт, и реализовано около 2 миллионов билетов на общую сумму свыше 1 миллиарда рублей.

Читать полностью

Четверть промышленного поголовья КРС в Новосибирской области была застрахована

Автор: Юлия Данилова

В Национальном союзе агростраховщиков редакции Infopro54 рассказали о том, что по итогам 2025 года на условиях господдержки сельхозпроизводителями региона было застраховано 69 тысяч голов крупного рогатого скота (около 25% промышленного поголовья), 227 тысяч голов свиней (80%) и 3,7 млн голов птицы (51%). Для сравнения, годом ранее (по итогам 2024 года) было застраховано 20 тысяч голов КРС, 208 тысяч голов свиней, 4,2 млн голов птицы, пояснил президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов.

— Страхование поголовья сельхозживотных в России с господдержкой было введено с 2013 году, в настоящий момент оно пользуется высоким спросом — по данным в России застраховано 48% поголовья (при усреднении по всем видам). Основной мотив к страхованию — высокий риск потерь от опасных инфекционных болезней животных (АЧС, птичий грипп, ящур, бруцеллез и другие), — отметил Биджов.

Читать полностью
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Бизнес

Пескобаза проиграла прокуратуре спор о нарушениях на Оби

Бизнес Общество

В Новосибирске призывают не допустить «некрошоу» на выставке ритуальной сферы

Финансы

Бизнес

Количество сделок по покупке бизнеса в сфере туризма и АПК выросло в Новосибирске

Общество

Новосибирский аэродром «Мочище» оспаривает десятикратный рост тарифов за землю

Бизнес Недвижимость

Запуск первой очереди центра Wildberries в Новосибирске ожидается к июлю

Бизнес Общество

Новосибирский бронежилет получил сертификат «Сделано в России»

Бизнес Общество Технологии

За навык работы с нейросетями в Новосибирске предлагают до 250 тысяч рублей

Город Культура Общество

«Он был гораздо свободнее, чем сегодняшние архитекторы»: в Новосибирске начали отмечать 150-летие со дня рождения Андрея Крячкова

Недвижимость

Клиентские дни в ГК «Расцветай». Выгода на новостройки!

Бизнес Власть

У инициаторов новой мусорной концессии Новосибирска сменился директор

Власть Общество

Новосибирская область вошла в число лидеров Сибири по числу лесных беспилотников

Бизнес Власть

Федеральную сеть мороженого вытесняют с улиц родного Новосибирска

Медицина Общество

Замбиец работает участковым терапевтом в поликлинике Новосибирска

Бизнес Власть

Для перевода транспорта Новосибирска на муниципальный контракт нужно 20 млрд

Бизнес Власть

Из-за проблем со вводом жилья на селе Новосибирск потерял федеральные деньги

Авто

Штрафовать за отсутствие ОСАГО через камеры в Новосибирске будут раз в сутки

Бизнес Финансы

Новосибирское предприятие получило крупную банковскую гарантию

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Март 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности