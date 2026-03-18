Накопления сибиряков подросли в феврале

В феврале общий объем средств, размещенных населением Сибири в банке ВТБ на депозитах и накопительных счетах, увеличился на 11,1 миллиарда рублей, достигнув отметки в 808,2 миллиарда рублей, что составляет рост в 1,4%. Наиболее активно сбережения прирастали у жителей Республики Тыва, Красноярского края, а также республик Хакасия и Алтай. Если же рассматривать абсолютные показатели прироста, то наибольший вклад внесли Красноярский край, Иркутская и Новосибирская области.

В масштабах всей страны в феврале наблюдался рост общего объема привлеченных средств на 2%, что эквивалентно 1,3 триллиона рублей, и составил 65,9 триллиона рублей. Ключевым фактором увеличения рынка стали вклады и накопительные счета в рублях. По итогам февраля, общий объем рублевых сбережений граждан России превысил 62,5 триллиона рублей, увеличившись на 2% или 1,2 триллиона рублей.

Аналитики прогнозируют, что в первой половине текущего года финансовый рынок продолжит демонстрировать стабильный, но невысокий рост, ожидается ежемесячный прирост в пределах 1-2%. Во второй половине года темпы роста, предположительно, замедлятся. По итогам 2026 года общий объем пассивов, привлеченных банками от населения России, увеличится на 10%.

Представители банка отметили, что в текущем году на рынок будут влиять два основных тренда. С одной стороны, граждане будут стремиться зафиксировать более высокие процентные ставки на длительный срок, принимая во внимание тенденцию к снижению ключевой ставки. С другой стороны, наблюдается повышение интереса к накопительным счетам, которые благодаря механизму капитализации процентов зачастую обеспечивают более высокую доходность по сравнению с традиционными депозитными продуктами.