В шорт-лист российской отраслевой премии вошли 15 ресторанов Новосибирска

Организаторы национальной премии WHERETOEAT обнародовали шорт-лист из 50 лучших ресторанов Сибири. По количеству участников лидируют Красноярск и Новосибирск. Распределение заведений по городам выглядит так: Красноярск — 18 ресторанов, Новосибирск — 15, Иркутск — 6, Томск — 4, Кемерово — 3, Омск — 2, по одному ресторану в Абакане и Братске.

В Новосибирске в перечень попали Skopin, «Коробок», #СибирьСибирь, «Белок», «Горячий цех», «Жан Хуан Лу», «Жерарня», Goodman, Poke top, «Сыроварня», «Териберка». Среди новичков шорт-листа — Sparks, La maison, «Горыныч» и «Южанегорожане». Выбыли из списка PuppenHaus, Ruby, «Баранжар», Marco Polo, Pardon my French (закрылся).

В специальных номинациях лидируют рестораны и профессионалы из Красноярска. Новосибирск представлен в четырёх номинациях, но почти везде только одним кандидатом. Среди претендентов на звание «лучшего в Сибири» из Новосибирска: «Сомелье года» — Эмиль Розеншток (Skopin), «Кондитер года» — Александр Зиннер (La maison), «Женщина шеф-повар года» — Наталья Крупеня («Жерарня», #СибирьСибирь) и Юлия Литвиненко (Chefs team Russia), «Бар года» — Nobody knows I suppose.

23 октября в Красноярске пройдет церемония награждения победителей премии.

WHERETOEAT — это ежегодная национальная премия России в сфере гастрономической культуры. Ее учредили в 2013 году, и она вручается Ассоциацией российских гастрономических журналистов.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирское необистро Жерара Депардье взяло серебро «Пальмовой ветви». Заведение открылось в столице Сибири весной 2024 года.