В Новосибирскую область ввезли более 400 тонн цветов

В 2025 году в регионы Сибири ввезли из-за рубежа более 600 тонн цветов общей стоимостью 485 млн рублей. Из них 434 тонны — в Новосибирскую область.

Почти 25% в поставках в регионы округа заняли розы (141 тонна), далее идут хризантемы (96 тонн) и гвоздики (81 тонна). По сравнению с 2024 годом, импорт гвоздик вырос в 2,5 раза. Пик поставок пришелся на апрель — канун 80-летней годовщины Великой Победы, уточнили в таможне.

Кроме того, в регионы Сибири увеличились поставки гортензий, тюльпанов, пионов, лилий, гипсофил и др.

Почти треть цветов ввозится в округ из Нидерландов (29%): хризантемы и цветы в ассортименте. 23% импорта приходится на Китай. Из этой страны в Сибири завозились розы и гвоздики. Третья страна-импортер — Армения (16%) — тюльпаны и розы. В список новых поставщиков в 2025 году вошел Кыргызстан — 34 тонны, в основном розы.

В целом в округ цветы поставляются из 13 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы предпочитают дарить учителям кустовые розы и хризантемы.