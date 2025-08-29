В конкурсе таксистов в России в этом году участвует много женщин

В Новосибирской области прошел региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России». Участники соревновались в знании ПДД и нормативно-правовых актов, а также продемонстрировали навыки вождения.

По результатам конкурса победителем стал водитель Андрей Василенко. Он представит Новосибирскую область на всероссийском финале, где будет бороться за главный приз – автомобиль.

Организаторы отметили, что в это году участвует много женщин, что нетипично для конкурса. Руководитель проекта Кирилл Казанин уточнил: сейчас в профессии нет проблемы гендерной дискриминации, пишет Горсайт. Какзанин напомнил, что дважды звание лучшего водителя такси в России на федеральном этапе завоёвывала девушка.

Кстати, второе место в Новосибирске получила Наталья Сафиулина, а третье — Владимир Семёнов.

Также в рамках регионального этапа прошло совещание с руководителями таксопарков и членами Общественного Совета по развитию такси. В центре обсуждения — легализации такси в Новосибирской области, текущее состояние рынка и будущие изменения. Своим мнением поделился руководитель комитета по страхованию Общественного Совета по развитию такси Юрий Емец. Конкурс объединяет регионы, а такие дискуссии помогают выработать решения для всей отрасли, отметили организаторы.

Ранее редакция сообщала о том, что средний возраст машин такси в Новосибирской области превысил 10 лет.