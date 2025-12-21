В Новосибирске вырастут цены на алкоголь

С января 2026 года в России в целом и Новосибирской области, в частности, подорожает алкоголь. Минфин повысит минимальные розничные цены горячительных напитков.

бутылка водки будет стоить не меньше 409 рублей — это на 60 рублей (+17%) дороже, чем сейчас.

минимальная розничная цена цена бренди составит 605 рублей за 0,5 литра (+28%);

коньяк и виски с выдержкой не менее трех лет — 755 рублей за 0,5 (+16%).

Отпускные цены для производителей будут следующими: водка — 337 рублей, бренди — 457 рублей, коньяк — 546 рублей, говорится в приказе федерального ведомства.

По оценке ритейлеров, повышение минимальной розничной цены алкоголя приведет к росту ценников на прилавках на 10-17%, пишет Коммерсант со ссылкой на источники в отрасли.

Для сравнения, в начале 2025 года МРЦ для водки объемом 0,5 л была повышена на 16,7% год к году, до 349 руб., для бренди — на 17,12%, до 472 руб. за 0,5 л, для коньяка — на 17,09%, до 651 руб.

Стоит отметить, что с 1 января 2026 года также планируется повышение акциза на алкоголь крепче 18% — до 824 руб. за 1 л безводного спирта в его составе (+11,4%).

Эксперты не исключают, что производители будут вынуждены пересматривать весь свой ассортимент, а часть ликероводочной продукции перейдет в смежные категории («псевдором» и «псевдовиски»). Также не исключена волна слияний, поглощений и банкротств. Наиболее чувствительными к этим изменениям окажутся региональные компании.

По данным РБК, розничные продажи водки в России сокращаются несколько месяцев подряд, согласно данным Росалкогольтабакконтроля. За январь—ноябрь 2025 года было продано 66,3 млн декалитров, а за аналогичный период 2024 года — 68,7 млн дал. Падают также продажи коньяка. Относительно стабильно среди крепкого спиртного чувствует себя категория «другой алкоголь», в которую входят виски, джин, ром, текила.

Напомним, в трех регионах Сибири в 2025 году зафиксировано резкое сокращение точек продажи алкогольной продукции. Этот тренд выявили эксперты проекта Commers Estate. В Новосибирске сеть уменьшилась с 1 500 до 1 186 алкомаркетов — минус 314 точек.

Потребление алкоголя в регионе за год официально также сократилось. Эксперты полагают, что часть рынка «уходит в тень».

По данным Новосибирскстата, на начало 2025 года средняя цена водки в магазинах региона составляла 760 рублей за литр, на 15 декабря — 836 рублей. В магазинах Новосибирска средняя цена на середину декабря была 852 рубля, в Куйбышеве — 770 (726 в начале года). То есть в среднем по региону литр водки за год вырос в цене почти на 100 рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что склад с 18 тысячами бутылок немаркированного алкоголя обнаружен в Новосибирске.