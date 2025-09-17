Рекламодателям

Житель Новосибирска пытался легализовать родню из Закавказья через липовое усыновление

  • 17/09/2025, 14:25
Автор: Ольга Кирсанова
Житель Новосибирска пытался легализовать родню из Закавказья через липовое усыновление
«Благое» дело для нового россиянина обернулось уголовным

Оперативники УФСБ выявили новый факт мошеннической схемы по легализации незаконной миграции. Под прицел силовиков попал новый гражданин РФ, проживающий в Новосибирске. Желая помочь своим родственникам — семейной паре из Закавказья получить ВНЖ и российское гражданство, мужчина любезно представил в ЗАГС документы об усыновлении их ребенка. Согласно договорённостям, на этом его благородство заканчивалось и исполнять обязанности усыновителя он не собирался.

Однако планы горе-легализатора рухнули, когда за дело взялись силовики.

— Следственным отделом УФСБ в отношении жителя Новосибирска и иностранной гражданки возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, — сообщила пресс-секретарь регионального ведомства Ирина Зеброва.

Собеседница так же рассказала, что недавно в Центральном районном суде за воплощение в жизнь подобной схемы приговоры вынесли четверым жителям Новосибирска, занимавшихся сводничеством и устраивавшим фальшивые браки иностранцев с россиянами. Торжественный марш Мендельсона безжалостно оборвали сотрудники УФСБ.

— Участникам группы жителям Новосибирской области О. Карпухиной и А. Кондрашову назначены наказания в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев условно, Г. Зиминой и В. Филипповой — на 3 года условно, — пояснила Ирина Зеброва.

Напомним, в октябре 2024 года в Госдуме приняли закон, направленный на борьбу с фальшивыми браками, отцовством и материнством иностранцев, с помощью которых они легализуются на территории РФ. Теперь жениться и выходить замуж по расчёту ради российского паспорта станет бессмысленно. Нужно будет три года прожить вместе, а только потом претендовать на гражданство РФ. При этом если будет установлен факт фиктивного материнства или отцовства, предпринятый для того, чтобы легализоваться в РФ, мигранта также лишат родительских прав, или аннулируют усыновление.

Ранее редакция сообщала о том, что семья гастарбайтеров, находившаяся в Новосибирске временно по трудовому патенту, пыталась легализоваться через липовое отцовство. Чтобы самой получить российское гражданство и своим детям, иностранка организовала фиктивное отцовство своему новорожденному сыну.

Изображение сгенерировано нейросетью Шедеврум

