Житель Новосибирска пытался легализовать родню из Закавказья через липовое усыновление

Оперативники УФСБ выявили новый факт мошеннической схемы по легализации незаконной миграции. Под прицел силовиков попал новый гражданин РФ, проживающий в Новосибирске. Желая помочь своим родственникам — семейной паре из Закавказья получить ВНЖ и российское гражданство, мужчина любезно представил в ЗАГС документы об усыновлении их ребенка. Согласно договорённостям, на этом его благородство заканчивалось и исполнять обязанности усыновителя он не собирался.

Однако планы горе-легализатора рухнули, когда за дело взялись силовики.

— Следственным отделом УФСБ в отношении жителя Новосибирска и иностранной гражданки возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, — сообщила пресс-секретарь регионального ведомства Ирина Зеброва.

Собеседница так же рассказала, что недавно в Центральном районном суде за воплощение в жизнь подобной схемы приговоры вынесли четверым жителям Новосибирска, занимавшихся сводничеством и устраивавшим фальшивые браки иностранцев с россиянами. Торжественный марш Мендельсона безжалостно оборвали сотрудники УФСБ.

— Участникам группы жителям Новосибирской области О. Карпухиной и А. Кондрашову назначены наказания в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев условно, Г. Зиминой и В. Филипповой — на 3 года условно, — пояснила Ирина Зеброва.

Напомним, в октябре 2024 года в Госдуме приняли закон, направленный на борьбу с фальшивыми браками, отцовством и материнством иностранцев, с помощью которых они легализуются на территории РФ. Теперь жениться и выходить замуж по расчёту ради российского паспорта станет бессмысленно. Нужно будет три года прожить вместе, а только потом претендовать на гражданство РФ. При этом если будет установлен факт фиктивного материнства или отцовства, предпринятый для того, чтобы легализоваться в РФ, мигранта также лишат родительских прав, или аннулируют усыновление.

Ранее редакция сообщала о том, что семья гастарбайтеров, находившаяся в Новосибирске временно по трудовому патенту, пыталась легализоваться через липовое отцовство. Чтобы самой получить российское гражданство и своим детям, иностранка организовала фиктивное отцовство своему новорожденному сыну.