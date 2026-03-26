Семь земельных участков под Искитимом возвращают в собственность области

Искитимский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора об истребовании из незаконного владения 7 земельных участков общей площадью 2,5 га. Они расположены в поселке Мичуринский.

— Установлено, что жительница деревни Бердь предоставила в Росреестр свидетельства о праве собственности на землю образца 1997 года, которые содержали недостоверные сведения. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что администрация Искитимского района решения о предоставлении данных участков не принимала, комитет по земельным ресурсам и землеустройству такие документы не выдавал и не регистрировал, — констатировали в прокуратуре.

При этом через непродолжительное время после постановки на кадастровый учет и раздела имущество было продано третьим лицам. Участки не имели коммуникаций, ограждений, следов фактического использования, названий улиц и почтовых адресов, располагаясь позади существующих домовладений.

В отношении продавца возбуждено уголовное дело по факту хищения данных земельных участков путем обмана в особо крупном размере.

Право собственности на землю и договоры купли продажи суд признал недействительными. Земля истребована в пользу собственника — Новосибирской области.

Решение в законную силу не вступило.

