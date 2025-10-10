В России предлагают запретить термины «экокожа» и «экопух»

Минпромторг России предлагает с 1 марта 2026 года запретить в описании товаров использование терминов «экокожа», «веган-кожа», «экологичная кожа» «экомех», «экопух» и аналогичных по смыслу терминов. Это касается ввода в оборот товаров легкой промышленности, в т. ч. при их продаже дистанционным способом, а также при рекламе такой продукции, при указании информации о сырьевом составе товара в таможенных, сопроводительных коммерческих документах, документах о подтверждении соответствия, маркировке, на этикетке, ценнике. Об этом говорится в проекте постановления «О способах доведения до потребителей необходимой и достоверной информации о товарах лёгкой промышленности».

По мнению разработчиков, эти термины могут создавать ложное представление об экологичности продукции.

— Использование предпринимателями указанных терминов основано на эксплуатации экологической повестки и не обеспечивает получение потребителем полной и достоверной информации о приобретаемом товаре, — говорится в пояснительной записке.

В Минпромторге указывают, что эти термины не предусмотрены нормативно-технической документацией, а значит, к ним не установлены и требования безопасности.

Общественное обсуждение нормативного правового акта продлится до 20 октября.

Директор ООО «ПК Палома», соосновательница бренда Unonad’art Наталья Житина напомнила, что понятия «экокожа», «экомех» и другие продукты с приставкой «эко-» получили свою популярность именно благодаря своей экологической повестке.

— Само название экокожа (экомех и прочие) появились как запрос помощи экологии и не имеют смысла экологичности продукта в смысле эксплуатации. Этот синтетический продукт появился как альтернатива натуральной коже. Для его изготовления не требуется убивать животных, что позволяет сократить вред, наносимый окружающей среде, и способствует восстановлению поголовья отдельных видов животных. Именно в этом заключается экологичность этих продуктов. Люди были рады такому решению, которое позволяло сохранять окружающую среду и приносить реальную пользу для экологии, — отметила собеседница редакции.

Наталья Житина добавила, что законодательно терминов «экокожа», «экопух» и пр. не существует.

— В настоящее время нет легитимных названий типа «экокожа», а значит и на этикетках таких названий быть не должно. Это маркетинговые уловки, — подчеркнула она.

Напомним, по итогам первых пяти месяцев производство текстильных изделий в Новосибирской области упало на 20,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одной из причин участники рынка называли ужесточение контроля за соблюдением требований законодательства в части декларирования и сертифицирования продукции предприятий легкой промышленности.

Ранее редакция приводила мнения экспертов о влиянии нового ГОСТа на стоимость школьной формы в Новосибирске.