На территории Толмачево открылся пункт миграционного контроля

На территории 12 аэропортов России начали работать первые пункты миграционного контроля. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Один из пунктов открылся в Толмачево.

— Основная задача пунктов — выявление иностранных граждан, нарушающих миграционное законодательство, — пояснила Волк.

Сотрудники полиции будут проверять документы, сверяться с базами данных и пресекать попытки незаконного пересечения границы.

Она также отметила, что пункты миграционного контроля органов внутренних дел также будут открыты на приграничных железнодорожных станциях, вблизи водных и автомобильных пунктов пропуска. В итоге в стране планируется выстроить единую, многоуровневую систему миграционного контроля, охватывающую все основные транспортные артерии.

В Новосибирской области многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Павловка» расположен в Карасукском районе.

Ранее сообщалось, что в московских аэропортах планируется в рамках эксперимента ввести биометрический контроль для всех иностранцев. Он начнет действовать с 1 декабря. Он будет включать в себя обязательное снятие фотографии лица и отпечатков пальцев.

Ранее редакция сообщала о том, что на рынке труда Новосибирской области работают 58 тысяч мигрантов.