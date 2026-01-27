Под Новосибирском планируется создать логистический узел на стыке водных путей

За 2025 год по рекам Обь-Иртышского и Енисейского бассейнов перевезено более 17,1 миллиона тонн грузов и 2,2 миллиона пассажиров. По сравнению с 2020 годом эти показатели возросли на 30% и 20% соответственно. Об этом сообщил пресс-центр аппарата полпреда президента России в Сибирском федеральном округе.

При этом существует значительный потенциал для дальнейшего увеличения грузооборота и пассажиропотока: Обь-Иртышский бассейн связывает Шёлковый путь и Трансарктический транспортный коридор, что открывает дорогу на перспективные рынки сбыта. Экспертное сообщество ведет системную работу по развитию этого проекта. В полпредстве назвали ключевые предложения, направленные на расширение возможностей судоходства по сибирским рекам:

Обновление парка судов.

— За 5 лет на судостроительных предприятиях округа построены три несамоходные баржи грузоподъемностью 5 тысяч тонн класса «река-море», десять барж грузоподъемностью около 3,5 тысяч тонн, способных работать в ледовых условиях толщиной до 30 сантиметров. В 2026 году планируется спустить на воду универсальное самоходное судно-контейнеровоз — оно сможет перевозить до 495 контейнеров, — рассказали в полпредстве.

Выполнение комплекса мероприятий по дноуглублению рек и модернизация инфраструктуры портов , имеющих опорное значение для Сибирского федерального округа.

— Единственным в Сибири центром подготовки специалистов в сфере речного и морского транспорта, эксплуатации внутренних водных путей и гидротехнических сооружений является Сибирский государственный университет водного транспорта. Вуз готовит специалистов по 32 программам бакалавриата и магистратуры, сейчас в нём проходят обучение более 3,6 тысячи студентов, — пояснили в полпредстве.

Выработка мер по повышению престижа работы в отрасли.

Большое внимание уделяется повышению туристической привлекательности водного транспорта. В частности, количество круизов по рекам Сибири увеличивается. Запущены регулярные рейсы на четырёхпалубном теплоходе «Северная сказка» по маршруту «От тайги до Полярного круга».

Навигацию 2026 года планируется начать с круиза «Курс на Омск» — туристов ждут легендарные города и малоизвестные жемчужины сибирского региона. Популярностью пользуются туры «Енисейская экспедиция» по маршруту Красноярск – Дудинка, «Байкальская экспедиция» по озеру Байкал, круиз «Новосибирск – Салехард – Тобольск».

— Для включения речного транспорта в единую транспортную систему страны важно создать систему портовых хабов, где можно сосредоточить грузы перед их перемещением на Северный морской путь и распределения по разным направлениям внутри страны и на экспорт, — отмечают в полпредстве.

Потенциальными точками для создания логистических узлов на стыке водных путей, автомобильных и железных дорог названы Омск, города Бийск в Алтайском и Лесосибирск в Красноярском краях, а также село Ташара в Новосибирской и порт Осетрово в Иркутской областях.

Напомним, развитие порта Ташара Мошковского района было утверждено в качестве новой зоны опережающего развития Новосибирской агломерации еще в ноябре 2015 года. В среднесрочной перспективе планировалось решить задачу по развитию транспортно-логистической инфраструктуры для обеспечения стыковки железнодорожного и речного транспорта вне границ города Новосибирска. Для этого необходимо обеспечить восстановление железнодорожной ветки от железнодорожной станции Мошково до порта Ташара протяженностью 30 км, которая несколько лет назад была демонтирована. На тот момент в порту Ташара имелась площадка для размещения речного грузового порта и его инфраструктуры, размер территории для освоения — около 200 га. По расчетам регионального минтранса, порт был способен аккумулировать на причальной стенке и площадках разгрузки до 1 млн тонн насыпных грузов, располагал нефтехранилищем объемом 500 тысяч нефтеналивных грузов.

