Незаконный снегоотвал в Новосибирске угрожает затопить зелёную зону

Автор: Артем Рязанов

Дата:

В 2025 году на площадке уже выявляли несанкционированное размещение снега и администрация Октябрьского района установила виновника

Жители новосибирского микрорайона МЖК «Восточный» возмутились по поводу появления снегоотвала на берегах озера Собачье, где планируют создать парк. Они отметили, что подобная ситуация уже возникала зимой 2025 года. Тогда, как сообщали местные СМИ, проблема привлекла внимание администрации Октябрьского района. В прошлом году властям удалось установить виновника незаконного снегоотвала.

Зимой 2026 года ситуация повторилась. Местный житель, пожелавший остаться анонимным, сообщил изданию Om1 Новосибирск, что последний раз спецтехнику, которая сгребала снег к снегоотвалу, видели 20 февраля.

Напомним, вблизи незаконного снегоотвала власти Новосибирска намерены создать парк «Лазурный». Площадь парка составит 6,5 гектаров. В 2020–2022 годах территорию очистили от гаражей и мусора, сделали вход, дорожки, лавочки и урны. Парк получил название «Лазурный», а в реестре зелёных насаждений он значится как о_б_3.

В прошлом году эта территория была частью голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Однако по итогам выборов победил парк имени С.М. Кирова в Ленинском районе.

Местных жителей тревожит, что тающий снег может затопить зелёную зону.

— Снегоотвал находится прямо над родниковым озером, вокруг которого планируется создание парка для жителей МЖК. В прошлом году снегоотвал растаял весной и стёк в озеро, — вспоминают местные жители.

Ранее редакция сообщала о том, что еще 11 площадок для складирования снега нашли в Новосибирске.

Источник фото: предоставлено читателем Om1 Новосибирск

Рубрики :

Регионы : Новосибирск

Теги : Снегоотвал зеленая зона

515
0
0
Еще 11 площадок для складирования снега нашли в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

В нынешнем сезоне в Новосибирске было открыто 19 площадок для складирования снега, вывезенного с городских улиц. По словам вице-мэра Иосифа Кодалаева, на данный момент часть снегоотвалов уже исчерпали лимит по приему снега. На части уровень наполняемости варьируется от 60% до 90%.

— Мы заблаговременно изыскали еще 11 площадок в районах города для приема снега. Мы понимаем, что нам нужно вывозить снег еще до апреля, чтобы подготовиться к паводку. Нужно очищать город, — подчеркнул чиновник.

Читать полностью

На месте взорвавшегося дома на Линейной в Новосибирске создадут зеленую зону

Автор: Артем Рязанов

В ходе оперативного совещания в правительстве мэр Новосибирска Максим Кудрявцев предложил создать зеленую зону на месте дома, где в 2023 году произошёл взрыв газа.

— В феврале-марте планируем провести публичные слушания по вопросу изменения назначения земельного участка, чтобы отнести эту территорию к зоне рекреации. После этого можно вносить изменения в генеральный план Новосибирска и планировать создание новой зеленной зоны, — подчеркнул глава города.

Читать полностью

Власти обратились в полицию из-за снегоотвала у дендропарка в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Администрация Новосибирского района подтвердила, что Мичуринский сельсовет обращался в полицию по поводу несанкционированного складирования снега на территории, на которое не было получено разрешение. Формирование незаконного снегоотвала в непосредственной близости от дендропарка имени Синягина началось в двадцатых числах января 2025 года. Тревогу забили местные жители. Как выяснилось позднее, сотни машин свозили снег на эту территорию без соответствующего разрешения.

Как сообщили изданию Om1 Новосибирск в администрации района, территория, о которой идёт речь, относится к Мичуринскому сельсовету. Однако собственником земельного участка является Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий Российской академии наук (СФНЦА РАН).

Читать полностью

Стало известно, что появится на месте ДК Клары Цеткин в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

В этом году мэрия города Новосибирска создала техническое задание на разработку дизайн-проекта и проектно-сметной документации благоустройства территории на месте снесенного Дома культуры имени Клары Цеткин.

Планируется обустроить там зеленую зону с ландшафтным дизайном и строительство спортивной площадки. Стоимость определят после разработки и утверждения проекта.

Читать полностью

На месте старейшего ДК обустроят зеленую зону в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

На левом берегу Новосибирска появится зеленная зона. Она будет вместо старейшего в городе дома культуры.

— На месте ДК имени Клары Цеткин будет зеленая зона. Здание расположено на улице Котовского, 19 в Ленинском районе, — рассказал Вадим Полещук, начальник управления по благоустройству общественных пространств, на заседании по подведению итогов работы.

Читать полностью

Жилая застройка вплотную подбирается к «Сосновому бору»

Автор: Евгения Серёгина

К 2030 году предполагается увеличить объем жилой застройки территории, прилегающей к городской зелёной зоне «Сосновый бор» в Калининском районе с 161,8 тыс кв м до 332 тыс кв м (+171,3 тыс кв м), численность населения увеличится до 12 тыс человек. Об этом сообщается в приложении к постановлению главы города о проекте планировки указанной территории. В городском руководстве поясняют, что такой рост произойдёт за счёт строительства микрорайона 110.01.02. Как следует из карты планируемого объекта, данный микрорайон представлен несколькими земельными участками, два из которых примыкают к ул. Объединения, третий отделён от них притоком реки 2-я Ельцовка, а от природной зоны «Сосновый бор» лишь парковой полосой. Ранее данная территория была выставлена на торги на право заключения договора о комплексном развитии.

Что касается этажности застраиваемой территории, то, как следует из постановления, предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» – 9 этажей; «многоквартирные среднеэтажные дома» – 5 этажей; «многоквартирные среднеэтажные дома» – 8 этажей; «многоквартирные многоэтажные дома» – 30 этажей; «гостиницы» – 4 этажа.

Читать полностью
