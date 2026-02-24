Незаконный снегоотвал в Новосибирске угрожает затопить зелёную зону

Жители новосибирского микрорайона МЖК «Восточный» возмутились по поводу появления снегоотвала на берегах озера Собачье, где планируют создать парк. Они отметили, что подобная ситуация уже возникала зимой 2025 года. Тогда, как сообщали местные СМИ, проблема привлекла внимание администрации Октябрьского района. В прошлом году властям удалось установить виновника незаконного снегоотвала.

Зимой 2026 года ситуация повторилась. Местный житель, пожелавший остаться анонимным, сообщил изданию Om1 Новосибирск, что последний раз спецтехнику, которая сгребала снег к снегоотвалу, видели 20 февраля.

Напомним, вблизи незаконного снегоотвала власти Новосибирска намерены создать парк «Лазурный». Площадь парка составит 6,5 гектаров. В 2020–2022 годах территорию очистили от гаражей и мусора, сделали вход, дорожки, лавочки и урны. Парк получил название «Лазурный», а в реестре зелёных насаждений он значится как о_б_3.

В прошлом году эта территория была частью голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Однако по итогам выборов победил парк имени С.М. Кирова в Ленинском районе.

Местных жителей тревожит, что тающий снег может затопить зелёную зону.

— Снегоотвал находится прямо над родниковым озером, вокруг которого планируется создание парка для жителей МЖК. В прошлом году снегоотвал растаял весной и стёк в озеро, — вспоминают местные жители.

Ранее редакция сообщала о том, что еще 11 площадок для складирования снега нашли в Новосибирске.