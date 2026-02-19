Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес Промышленность

«Курганприбор» вложил в площадку «Сибсельмаша» несколько миллиардов рублей

Автор: Юлия Данилова

Дата:

К концу 2026 года инвестор планирует создать дополнительно 1500 рабочих мест

О перспективах развития бывшей площадки новосибирского завода «Сибсельмаш» рассказал и.о. министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Денис Рягузов.

—  Сегодня имущественный комплекс предприятия практически перешел под управление АО «НПО «Курганприбор». По ряду вопросов еще продолжаются заседания в судах. Пока имущественный комплекс находится в аренде, так как это федеральная собственность, —напомнил Рягузов.

После того как будут завершены все процедуры и оформления «Курганприбор» будут развивать эту площадку.

—  Знаю точно, что она будет развиваться как промышленный парк. На территории бывшего «Сибтекстильмаша» у инвестора уже находится производственная площадка. На новой территории инвестор также делает уникальное, почти полностью автоматизированное производство, завозит новые станки. Вся остальная территория, по информации «Курганприбора», будет развиваться поэтапно, — добавил чиновник.

Он подчеркнул, что инвестор уже вложил в площадку несколько миллиардов рублей, а к концу 2026 года планирует организовать дополнительно 1500 новых рабочих мест.

Напомним, ОАО «НПО «Сибсельмаш» было организовано в 2003 году на базе новосибирских предприятий, специализировалось на производстве сельскохозяйственного и горно-шахтного оборудования, выпуске технологических частей артиллерийского выстрела. Завод находился в процедуре банкротства с 2011 года, а в октябре 2012-го предприятие было признано банкротом, открыто конкурсное производство. Кредиторская задолженность предприятия превышала 1 млрд рублей. В марте 2019 года на общем собрании кредиторов было принято решение о продаже имущества «единым лотом на торгах в форме закрытого конкурса». Аукционы проводились, но желающих приобрести имущество не былы до 2020 года. В торгах, состоявшихся осенью 2020-го, принимали участие две компании: АО «НПО «Курганприбор» и ООО «Банкротфорум», действовавшее в интересах московского ООО «Меркас». Торги выиграли представители ООО «Банкротфорум», предложившие 505 млн рублей. АО «НПО «Курганприбор» с этим решением не согласилось и начало оспаривать результаты. В итоге суд признал правомерность результатов торгов.

В марте 2023 года Министерство промышленности и торговли России обратилось в арбитражный суд города Москвы с требованием о расторжении договора купли-продажи имущества стратегического новосибирского завода «Сибсельмаш» с компанией ООО «Меркас».

В декабре 2023-го арбитражный суд Новосибирской области вынес определение о признании недействительными результатов закрытых торгов в форме публичного предложения по продаже имущества ОАО «НПО «Сибсельмаш». Об этом сообщил конкурсный управляющий Сергей Галандин. Торги прошли в ноябре 2020 года на «Региональной торговой площадке». Договор купли-продажи актива был заключен в июне 2021 года. Суд принял решение о взыскании в доход Российской Федерации имущества, полученного ООО «Меркас» по этому договору. Арбитражный суд продлил конкурсное производство до 11 января 2024 года.

В конце апреля 2025 года председатель совета директоров АО «Курганприбор», сенатор от Курганской области Сергей Муратов сообщал, что «Курганприбор», на котором работают 9000 сотрудников, выводит из банкротства предприятия. В мае 2025 Новосибирский завод «Сибсельмаш» перешёл под управление «Курганприбора». В Новосибирской области у предприятия несколько активов: институт «Октава», Институт прикладной физики, «Сибтекстильмаш», НПО «Сибсельмаш», ОАО Завод «Сибсельмаш-Спецтехника».

АО НПО «Курганприбор» производит оружие и боеприпасы. По данным открытых источников, компания заключила 98 контрактов на общую сумму 6,4 млрд руб. в роли поставщика. Информация о собственниках и финансовых показателях закрыта.

Ранее редакция сообщала о том, что на новосибирском заводе «Сибсельмаш» завершилось конкурсное производство

Фото базовое Flickr// автор: GensaGensa.

Актуальный разговор

Роман Масленников: Вместо «стены Дурова» люди снова будут писать в подъездах и лифте

Блокировка площадок бесполезна, так как потребность в общении никуда не исчезнет

Все материалы

Рубрики : Бизнес Промышленность

Регионы : Новосибирск

Теги : Сибсельмаш Курганприбор

297
0
0
Предыдущая статья
Новосибирский институт в третий раз пытается начать производство вакцины от оспы
Следующая статья
Разрез «Богатырь» намерен догнать «Сибантрацит» по добыче угля

Разрез «Богатырь» намерен догнать «Сибантрацит» по добыче угля

Автор: Юлия Данилова

В 2025 году на разрезе «Богатырь» Новосибирской области произошла первая отгрузка угля. Об этом рассказал и.о. министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Денис Рягузов.

— В течение 2025 года было добыто 1,1 млн тонн антрацита. В следующем году компания собирается увеличить добычу в три раза. В перспективе «Богатырь» намерен выйти на те же параметры, что и «Сибантрацит» на двух разрезах, — добавил чиновник.

Читать полностью

Новосибирский институт в третий раз пытается начать производство вакцины от оспы

Автор: Юлия Данилова

Весной Новосибирский институт органической химии имени СО РАН (НИОХ СО РАН) рассчитывает закончить сертификацию «чистых помещений». Об этом сообщила директор института Елена Багрянская.

— Эти «чистые помещения» мы создали для производства субстанций лекарственных препаратов. Основной мотивацией был выпуск препарата против оспы, который мы разработали с научным центром «Вектор». Также у нас есть договор на производство субстанции для препарата разработанного ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи». Кроме того, у нас было много обращений по анализу дженериков. Концентрация субстанции в них не всегда соответствует заявленной, — пояснила Багрянская.

Читать полностью

Роман Масленников: Вместо «стены Дурова» люди снова будут писать в подъездах и лифте

Автор: Юлия Данилова

Директор агентства «Взрывной PR», основатель «Фонда поддержки хороших новостей», писатель Роман Масленников рассказал Infopro54 о том, почему важно отслеживать, на какие площадки перетекает аудитория, о специфике взрывного PR, а также оценил сибирский креатив.

— Роман, какие ключевые тренды на рынке пиара сформировались в 2025 году и будут усиливаться в 2026-м? Чем это обусловлено?

Читать полностью

Ещё 10 тысяч жителей Кировского района получили улучшенный интернет

Цифровая экосистема МТС развивает сеть быстрого домашнего интернета в Новосибирске. Благодаря обновлению техники и возведению современной инфраструктуры увеличена территория охвата. Теперь к интернету в домашних условиях могут подключиться дополнительные 4 тысячи семей в Кировском районе.

Специалисты выполнили модернизацию в нескольких домах Южно-Чемского микрорайона, жилом комплексе «Акация на Ватутина» и на Северо-Чемском.

Читать полностью

Предприятиям Новосибирска и институтам СО РАН рекомендуют теснее сотрудничать

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирской области решили системно «свести» промышленные предприятия региона с научными институтами. Директор НИОХ СО РАН Елена Багрянская отметила, что такое поручение дал губернатор Андрей Травников на последнем заседании научно-технологического совета.

— В ближайшее время соберутся директора промышленных предприятий, которые будут рассматривать проекты, присланные институтами СО РАН. Это серьёзный вопрос, требующий инвестирования. Например, Красноярск, другие регионы значительно превышают нас по выходу научных разработок в промышленность. Наши предприятия не очень активны. Предложения, которые они рассылали ранее, институты не заинтересовали, так что это вторая попытка, — отметила Багрянская.

Читать полностью

Рынок новостроек в 2026 году: между молотом ставок и наковальней спроса

Автор: Оксана Мочалова

Российский рынок жилищного строительства вступил в 2026 год в состоянии фундаментальной трансформации. Уход массовой льготной ипотеки, рекордная стоимость заемного финансирования и структурные изменения в экономике заставляют девелоперов пересматривать стратегии. Анализ дискуссии на площадке ЕРЗ и эксклюзивных комментариев участников рынка свидетельствует о том, что отрасль проходит проверку на прочность, где главными вызовами становятся не просто падение продаж, а системное сжатие маржинальности.

Ключевой проблемой 2026 года является высокая стоимость капитала. Даже после снижения ключевой ставки с 21% до 15,5% ситуация остается критической.

Читать полностью
Актуальный разговор

Роман Масленников: Вместо «стены Дурова» люди снова будут писать в подъездах и лифте

Блокировка площадок бесполезна, так как потребность в общении никуда не исчезнет

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Общество

В Новосибирск завезли картофель из Египта, он в 2,5 раза дороже местного

Бизнес

Разрез «Богатырь» намерен догнать «Сибантрацит» по добыче угля

Бизнес Промышленность

«Курганприбор» вложил в площадку «Сибсельмаша» несколько миллиардов рублей

Медицина Наука

Новосибирский институт в третий раз пытается начать производство вакцины от оспы

Общество

Ввести ограничения при снятии наличных через кассы предложили в МВД России

Актуальный разговор Бизнес

Роман Масленников: Вместо «стены Дурова» люди снова будут писать в подъездах и лифте

Телекоммуникации

Ещё 10 тысяч жителей Кировского района получили улучшенный интернет

Бизнес Наука Промышленность

Предприятиям Новосибирска и институтам СО РАН рекомендуют теснее сотрудничать

Бизнес

Рынок новостроек в 2026 году: между молотом ставок и наковальней спроса

Бизнес

Ипотечное кредитование рухнуло на 60% в Новосибирской области

Бизнес

В Новосибирске открылась выставка к 100-летию местной энергетики

Бизнес

«ЭкоНива» переносит запуск завода в Новосибирской области на 2027 год

Культура Общество

Реконструкцию концертного зала в Новосибирске оценили в миллиард рублей

Бизнес Общество

Новосибирские бизнесмены подали 15 заявок на аренду водоемов под рыбоводство

Право&Порядок

Экс-чиновника мэрии Новосибирска Жигульского обвиняют в коррупции на 1,2 млрд

Недвижимость

Светлый меняет представление о жизни за городом

Бизнес

Федеральный тепличный холдинг развивает в Новосибирске розничную цветочную сеть

Бизнес Общество

Новосибирские огурцы подорожали на аукционах торговых сетей

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

разработка сайта Восемь точек

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности