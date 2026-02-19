«Курганприбор» вложил в площадку «Сибсельмаша» несколько миллиардов рублей

О перспективах развития бывшей площадки новосибирского завода «Сибсельмаш» рассказал и.о. министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Денис Рягузов.

— Сегодня имущественный комплекс предприятия практически перешел под управление АО «НПО «Курганприбор». По ряду вопросов еще продолжаются заседания в судах. Пока имущественный комплекс находится в аренде, так как это федеральная собственность, —напомнил Рягузов.

После того как будут завершены все процедуры и оформления «Курганприбор» будут развивать эту площадку.

— Знаю точно, что она будет развиваться как промышленный парк. На территории бывшего «Сибтекстильмаша» у инвестора уже находится производственная площадка. На новой территории инвестор также делает уникальное, почти полностью автоматизированное производство, завозит новые станки. Вся остальная территория, по информации «Курганприбора», будет развиваться поэтапно, — добавил чиновник.

Он подчеркнул, что инвестор уже вложил в площадку несколько миллиардов рублей, а к концу 2026 года планирует организовать дополнительно 1500 новых рабочих мест.

Напомним, ОАО «НПО «Сибсельмаш» было организовано в 2003 году на базе новосибирских предприятий, специализировалось на производстве сельскохозяйственного и горно-шахтного оборудования, выпуске технологических частей артиллерийского выстрела. Завод находился в процедуре банкротства с 2011 года, а в октябре 2012-го предприятие было признано банкротом, открыто конкурсное производство. Кредиторская задолженность предприятия превышала 1 млрд рублей. В марте 2019 года на общем собрании кредиторов было принято решение о продаже имущества «единым лотом на торгах в форме закрытого конкурса». Аукционы проводились, но желающих приобрести имущество не былы до 2020 года. В торгах, состоявшихся осенью 2020-го, принимали участие две компании: АО «НПО «Курганприбор» и ООО «Банкротфорум», действовавшее в интересах московского ООО «Меркас». Торги выиграли представители ООО «Банкротфорум», предложившие 505 млн рублей. АО «НПО «Курганприбор» с этим решением не согласилось и начало оспаривать результаты. В итоге суд признал правомерность результатов торгов.

В марте 2023 года Министерство промышленности и торговли России обратилось в арбитражный суд города Москвы с требованием о расторжении договора купли-продажи имущества стратегического новосибирского завода «Сибсельмаш» с компанией ООО «Меркас».

В декабре 2023-го арбитражный суд Новосибирской области вынес определение о признании недействительными результатов закрытых торгов в форме публичного предложения по продаже имущества ОАО «НПО «Сибсельмаш». Об этом сообщил конкурсный управляющий Сергей Галандин. Торги прошли в ноябре 2020 года на «Региональной торговой площадке». Договор купли-продажи актива был заключен в июне 2021 года. Суд принял решение о взыскании в доход Российской Федерации имущества, полученного ООО «Меркас» по этому договору. Арбитражный суд продлил конкурсное производство до 11 января 2024 года.

В конце апреля 2025 года председатель совета директоров АО «Курганприбор», сенатор от Курганской области Сергей Муратов сообщал, что «Курганприбор», на котором работают 9000 сотрудников, выводит из банкротства предприятия. В мае 2025 Новосибирский завод «Сибсельмаш» перешёл под управление «Курганприбора». В Новосибирской области у предприятия несколько активов: институт «Октава», Институт прикладной физики, «Сибтекстильмаш», НПО «Сибсельмаш», ОАО Завод «Сибсельмаш-Спецтехника».

АО НПО «Курганприбор» производит оружие и боеприпасы. По данным открытых источников, компания заключила 98 контрактов на общую сумму 6,4 млрд руб. в роли поставщика. Информация о собственниках и финансовых показателях закрыта.

Ранее редакция сообщала о том, что на новосибирском заводе «Сибсельмаш» завершилось конкурсное производство.