Рекламодателям

Суд в Якутии отказал в возврате жилья, проданного под влиянием мошенников

  • 17/11/2025, 13:00
Автор: Артем Рязанов
Суд в Якутии отказал в возврате жилья, проданного под влиянием мошенников
Покупательнице пришлось дойти до Верховного суда республики

Верховный суд Якутии отказал пенсионерке Инге К.*(«имя изменено) в возврате квартиры, которую, по её словам, она продала под давлением мошенников. Недвижимость осталась у покупательницы Олеси А.*.

Стоит отметить, что эта сделка была заключена еще в сентябре 2023 года. В 2024 году Якутский городской суд отменил заключенный сторонами договор. Как сообщалось в документах суда, выяснилось, что пожилая женщина подписала агентский договор под влиянием третьих лиц. Эти люди обвинялись в мошенничестве. Они ввели её в заблуждение и вынудили заключить невыгодный договор из-за тяжёлых жизненных обстоятельств.

Ответчица, которая приобрела квартиру с использованием материнского капитала и кредита, не согласилась с решением суда. Она потребовала проведения повторной судебной психиатрической экспертизы. Предыдущее заключение экспертов Якутского республиканского психоневрологического диспансера не приняли как доказательство. Выяснилось, что оно было основано на пояснениях подэкспертной, без конкретных ответов на вопросы суда и с обобщенными выводами. Также эксперты не предоставили в суд информацию о методах и исследованиях, использованных при экспертизе.

Повторную экспертизу провели во Владивостоке в психиатрической больнице Приморского края. Согласно заключению специалистов, на момент подписания договора купли-продажи женщина была способна ясно оценивать ситуацию и действовала последовательно и целенаправленно.

Психиатры сделали заключение, что продавец осознавала свои действия и могла ими руководить при заключении договора купли-продажи. Ответчики, включая банк, не знали и не могли знать, что истец не собиралась продавать жилье, поэтому нет доказательств, что сделка недействительна.

В итоге Верховный суд Якутии, взвесив все доводы, оставил квартиру за покупательницей.

Напомним, в Новосибирске был схожий прецедент. Покупательнице пришлось судиться за квартиру, купленную у пенсионерки. В итоге через год женщине удалось добиться возврата вложенных в объект недвижимости средств. Правда без компенсации за пользование ими. Впрочем, в большинстве случаев, о которых сейчас рассказывается в СМИ, покупатели квартир у пожилых граждан нередко лишаются и приобретенного жилья, и денег, оставаясь с невыплаченной ипотекой.

Ранее редакция сообщала о том, что покупатели начали отказываться от сделок с возрастными продавцами жилья.

Источник фото: Нейросеть Шедеврум

1 868

Рубрики : Право&Порядок Недвижимость

Регионы: Россия

Теги : продажа Мошенники квартира


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Вице-председатель Новосибирского областного отделения «Опора России», директор ООО «АБВ-Строй» Евгений Мироненко

Евгений Мироненко: Новосибирская «Опора России» реагирует на все запросы фронта

С 2022 года региональное отделение организовало уже более 15 гуманитарных миссий
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
В будущих небоскребах Новосибирска вводят минимальную площадь квартир
17/11/25 16:00
Бизнес Власть Город Недвижимость
Спрос на подержанные авто в Новосибирской области вырос на 10%
17/11/25 15:10
Бизнес
В Новосибирске тема выбросов на «Весеннем» дошла до Росгидромета и Заксобрания
17/11/25 15:07
Общество Экология
Цены на автозапчасти в России в 2026 году вырастут до 20%
17/11/25 14:00
Суд в Якутии отказал в возврате жилья, проданного под влиянием мошенников
17/11/25 13:00
Недвижимость Право&Порядок
Этносемья легализовала в Новосибирске более 80 мигрантов из Средней Азии
17/11/25 12:15
Право&Порядок
СГК увеличила объем вложений в теплоснабжение городов Сибири
17/11/25 12:11
Бизнес
Новосибирцев предупредили о мошенничестве с билетами на транспорт
17/11/25 12:00
Общество Право&Порядок
Назначен новый начальник управления ветеринарии Новосибирской области
17/11/25 11:45
Агропром Власть Отставки и назначения
Скидки застройщиков на новостройки в Новосибирске доходят до 35%
17/11/25 11:00
Бизнес Недвижимость
В Новосибирске построили и переложили 80 километров теплосетей
17/11/25 10:39
Бизнес
У застройщиков Новосибирска нашли почти миллиард недоплаченных налогов
17/11/25 10:00
Бизнес Власть Недвижимость
Вместо вклада новосибирцам предлагают страховки и инвестиции
17/11/25 9:30
Общество Финансы
В Новосибирске ФНС взыскивает с физлиц 1,4 миллиарда рублей долгов по налогам
17/11/25 9:00
Власть Общество Финансы
Площадку около карьера в Ленинском районе Новосибирска предложили застройщикам
16/11/25 19:00
Власть Город Недвижимость
«Чтобы дом не становился тюрьмой»: в России нужно принимать закон против домашнего насилия
16/11/25 18:00
Власть Общество Право&Порядок
Мокрый снег с дождем прогнозируют в Новосибирской области
16/11/25 17:30
Общество
В Госдуме сообщили о возможном способе увеличить пенсию более чем в два раза
16/11/25 17:00
Власть Общество
На руках у новосибирцев находятся свыше 140 тысяч единиц гражданского оружия
16/11/25 16:00
Власть Общество
Пивоваренные предприятия в Новосибирске занижали объемы производства
16/11/25 15:00
Бизнес Власть
Популярное
Жительница Кемеровской области завела карпов в затопленном подвале дома
12/11/25 17:30
Лисица пугает жителей Затулинки в Новосибирске
11/11/25 17:00
Учёный из Новосибирска спас раненого журавля
10/11/25 19:30
Участие в СВО засчитывается новосибирцам в пенсионный стаж в двойном размере
1/11/25 19:30
Жители Новосибирска жалуются на аварийное состояние дома на улице Мира
1/11/25 13:00
Лунный календарь для любителей комнатных растений на ноябрь 2025
31/10/25 9:53
Новости компаний
Банк Уралсиб в Новосибирске поздравил ветеранов уголовно-исполнительной системы с праздником
14/11/25 10:56
Прибыль Банка Уралсиб за 9 месяцев составила 16,1 млрд рублей
13/11/25 10:52
Банк Уралсиб принял участие в семинаре для Нотариальной палаты Новосибирской области
11/11/25 15:55
Энергетики обеспечат электроснабжение крупного завода под Новосибирском
11/11/25 11:25
Банк Уралсиб вошел в тройку лидеров рейтинга лучших кредитов наличными
10/11/25 9:10
Банк Уралсиб получил благодарственное письмо Алтайской Федерации Волейбола
7/11/25 10:43

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Ноябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять