Суд в Якутии отказал в возврате жилья, проданного под влиянием мошенников

Верховный суд Якутии отказал пенсионерке Инге К.*(«имя изменено) в возврате квартиры, которую, по её словам, она продала под давлением мошенников. Недвижимость осталась у покупательницы Олеси А.*.

Стоит отметить, что эта сделка была заключена еще в сентябре 2023 года. В 2024 году Якутский городской суд отменил заключенный сторонами договор. Как сообщалось в документах суда, выяснилось, что пожилая женщина подписала агентский договор под влиянием третьих лиц. Эти люди обвинялись в мошенничестве. Они ввели её в заблуждение и вынудили заключить невыгодный договор из-за тяжёлых жизненных обстоятельств.

Ответчица, которая приобрела квартиру с использованием материнского капитала и кредита, не согласилась с решением суда. Она потребовала проведения повторной судебной психиатрической экспертизы. Предыдущее заключение экспертов Якутского республиканского психоневрологического диспансера не приняли как доказательство. Выяснилось, что оно было основано на пояснениях подэкспертной, без конкретных ответов на вопросы суда и с обобщенными выводами. Также эксперты не предоставили в суд информацию о методах и исследованиях, использованных при экспертизе.

Повторную экспертизу провели во Владивостоке в психиатрической больнице Приморского края. Согласно заключению специалистов, на момент подписания договора купли-продажи женщина была способна ясно оценивать ситуацию и действовала последовательно и целенаправленно.

Психиатры сделали заключение, что продавец осознавала свои действия и могла ими руководить при заключении договора купли-продажи. Ответчики, включая банк, не знали и не могли знать, что истец не собиралась продавать жилье, поэтому нет доказательств, что сделка недействительна.

В итоге Верховный суд Якутии, взвесив все доводы, оставил квартиру за покупательницей.

Напомним, в Новосибирске был схожий прецедент. Покупательнице пришлось судиться за квартиру, купленную у пенсионерки. В итоге через год женщине удалось добиться возврата вложенных в объект недвижимости средств. Правда без компенсации за пользование ими. Впрочем, в большинстве случаев, о которых сейчас рассказывается в СМИ, покупатели квартир у пожилых граждан нередко лишаются и приобретенного жилья, и денег, оставаясь с невыплаченной ипотекой.

