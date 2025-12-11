Стало известно, когда откроется четвертый мост в Новосибирске

Группа «ВИС» запускает движение по новому мосту через Обь в Новосибирске. Это случится в ночь с 15 на 16 декабря 2025 года.

Транспорт начнёт движение по основному ходу переправы в 23:50.

— Доступными для проезда станут весь основной ход мостового перехода с подходами с обоих берегов, правобережная транспортная развязка в полном объёме и 12 съездов левобережной развязки, — говорится в сообщении ВИС.

Пока все объекты концессионного соглашения не запустят, проезд будет бесплатным на всех видах транспорта. За техническую эксплуатацию и содержание дороги будет отвечать Группа «ВИС».

Ранее губернатор области говорил, что техническая готовность движения по прямому ходу обеспечена на 100%.

— Бесплатный проезд по мосту будет обеспечен до момента полного завершения строительства. Развязки на левом берегу постепенно вводятся. Однако там большой объем работ по развязкам, эстакадам и тоннелю под Транссибом. Надеемся, что эти работы будут выполнены в течение 2026 года. Затягивать мы не заинтересованы, несмотря на возможность использования бесплатного проезда, — пояснил Андрей Травников.

Строительство моста планировали завершить к концу 2022 года, но сроки постоянно сдвигались. Сначала перенесли на конец 2023 года, затем — на 6 декабря 2025 года. За это время стоимость проекта значительно выросла. Сначала говорили о 26,2 миллиарда рублей. В 2022 году из-за экономической ситуации добавили еще 7,3 миллиарда. В ноябре 2025 года суд разрешил вернуть концессионеру 2,8 миллиарда из этих денег, чтобы достроить мост. В итоге общая стоимость проекта достигла почти 39 миллиардов рублей.

