Стало известно, когда откроется четвертый мост в Новосибирске

Группа «ВИС» запускает движение по новому мосту через Обь в Новосибирске. Это случится в ночь с 15 на 16 декабря 2025 года.
Транспорт начнёт движение по основному ходу переправы в 23:50.
— Доступными для проезда станут весь основной ход мостового перехода с подходами с обоих берегов, правобережная транспортная развязка в полном объёме и 12 съездов левобережной развязки, — говорится в сообщении ВИС.
Пока все объекты концессионного соглашения не запустят, проезд будет бесплатным на всех видах транспорта. За техническую эксплуатацию и содержание дороги будет отвечать Группа «ВИС».
Ранее губернатор области говорил, что техническая готовность движения по прямому ходу обеспечена на 100%.
— Бесплатный проезд по мосту будет обеспечен до момента полного завершения строительства. Развязки на левом берегу постепенно вводятся. Однако там большой объем работ по развязкам, эстакадам и тоннелю под Транссибом. Надеемся, что эти работы будут выполнены в течение 2026 года. Затягивать мы не заинтересованы, несмотря на возможность использования бесплатного проезда, — пояснил Андрей Травников.
Строительство моста планировали завершить к концу 2022 года, но сроки постоянно сдвигались. Сначала перенесли на конец 2023 года, затем — на 6 декабря 2025 года. За это время стоимость проекта значительно выросла. Сначала говорили о 26,2 миллиарда рублей. В 2022 году из-за экономической ситуации добавили еще 7,3 миллиарда. В ноябре 2025 года суд разрешил вернуть концессионеру 2,8 миллиарда из этих денег, чтобы достроить мост. В итоге общая стоимость проекта достигла почти 39 миллиардов рублей.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске решили восстановить подсветку Бугринского моста.
Источник фото: Группа ВИС
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru