Запуск проекта белорусской компании в Линево запланирован к концу 2026 года

Белорусская компания, которая специализируется на поддержке карьерной техники — «БелТрансЛогистика» — зашла в ТОСЭР Линево в 2025 году.

— Сейчас резидент реализует проект. Его запуск запланирован на конец 2026- начало 2027 года, — сообщил врио генерального директора Корпорации развития Новосибирской области Вячеслав Радионов.

Напомним, проект инвестор — ООО «ЦТП БТЛ» (Входит в группу компаний «БелТрансЛогистик». — Ред.) — представил на инвестсовете Новосибирской области в июне 2025 года. Общий объем инвестиций составит 339 млн рублей. На предприятии планируется создать не менее 50 новых рабочих мест. Центр будет заниматься монтажом и вводом в эксплуатацию новой карьерной техники, ее гарантийным и послегарантийным техническим обслуживанием, а также выполнять текущий и капитальный ремонт узлов и агрегатов.

В середине июня прошлого года трехстороннее соглашение о создании на площадке территории опережающего развития (ТОР) Линево под Новосибирском Центра технической поддержки БЕЛАЗ было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

Компания «БелТрансЛогистик» является официальным дилером АО «ТД «БЕЛАЗ». Занимается реализацией карьерной техники белорусского производства и запасных частей к ней предприятиям горнодобывающей, металлургической и строительной отраслей промышленности.

