Оставить номер и подпереть: треть водителей Новосибирской области практикуют блокировку чужих авто

Почти треть (32%) водителей Новосибирской области считают допустимым оставить свой автомобиль, перекрыв движение другому, на 15 минут, оставив свой номер.

Из них 7% готовы заблокировать две машины, 8% — одну, а 17% допускают возможность оставить машину на более длительное время, оставив свой телефон для связи.

Это результаты опроса, проведенного автомобильным сайтом Дром, в котором приняли участие почти 15 тысяч человек. При этом 68% водителей заявили, что никогда не будут запирать чужую машину.

Водители спорили о том, когда можно перекрыть проезд другим автомобилям.

— Исключительно в том случае, когда водитель находится в машине в ожидании гонца (доставщика, визитера, ребенка и пр.) и сможет оперативно сманеврировать, выпуская подпертое им авто, — считает водитель из Новосибирска.

В Башкирии (43%), Татарстане (41%) и Москве (40%) больше всего автовладельцев готовы подпереть чужую машину. В Свердловской области аналогичный показатель составляет 40%. Чаще всего одну машину блокируют водители в Татарстане (13%), Бурятии (12%), Волгоградской (11%) и Ленинградской (11%) областях.

Стоит отметить, что ситуации с блокировкой часто встречаются в центральной части города, где есть проблемы с парковкой и машины нередко встают вторым, а то и третьим рядом, несмотря на запреты, угрозу эвакуации и штрафы. С похожими проблемами новосибирцы сталкиваются и в переполненных машинами дворах и они часто становятся причиной конфликтов.

