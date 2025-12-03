Жизнь в формате «город в городе»: в Калининском районе открылись продажи квартир с адаптивными планировками и двором-парком

Масштабный проект ГК «Расцветай» — квартал «На Игарской» — реализуется в Калининском районе, где на протяжении нескольких лет наблюдается стабильный рост стоимости недвижимости.

Приобретение жилья на старте продаж — стратегическое вложение. Это не просто покупка квартиры по выгодной цене, а вложение средств в актив с высоким потенциалом роста.

Выбирая квартиру, многие обращают внимание на то, может ли пространство подстроиться под образ жизни. Именно в этом и заключается настоящая ценность современных планировочных решений. В квартирах квартала «На Игарской» представлены адаптивные планировки. Например, просторную однокомнатную квартиру 41 кв. м можно переделать в двухкомнатную студию, а в двухкомнатных квартирах 57,5 кв. м предусмотрен второй санузел — один из главных трендов последних лет

— Локация квартала «На Игарской» — это одно из ключевых преимуществ проекта. Развитая инфраструктура, близость к микрорайону Родники и отличная транспортная доступность делают этот район привлекательным для самых разных категорий покупателей, — прокомментировали в пресс-службе ГК «Расцветай».

Концепция проекта «город в городе» предполагает создание автономной среды с благоустроенными дворами-парками, спортивными и детскими площадками. В шаговой доступности расположены четыре школы, три детских сада и объекты розничной торговли.

Жизнь в квартале «На Игарской» — это ежедневная возможность быть рядом с семьей. Застройщик создал уютное место, основанное на концепции «двор-парк»: продуманное пространство, где природа и инфраструктура сливаются воедино, становясь продолжением вашего дома. Здесь каждый найдет занятие по душе. Маленькие новоселы смогут играть на современных площадках, подростки — заниматься спортом на профессиональных баскетбольных и футбольных полях, а взрослые — отдыхать в тихих беседках или на творческих площадках. В конечном счете все преимущества квартала сводятся к экономии самого ценного ресурса — времени. Часы, которые могут быть потрачены на дорогу в парк, на стадион или в развлекательный центр, теперь остаются в вашем распоряжении.

