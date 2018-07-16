Дмитрий Колыханов назначен замначальника СТУ

Ранее он возглавлял Кемеровскую таможню.

Приказом ФТС России на должность заместителя начальника Сибирского таможенного управления — начальника службы федеральных таможенных доходов назначен Дмитрий Колыханов, который прежде занимал должность начальника Кемеровской таможни, сообщили в пресс-службе СТУ.

Отмечается, что в таможенных органах Дмитрий Колыханов с 1998 года, начинал с должности инспектора организационно-инспекторского отдела Западно-Сибирского таможенного управления. В разное время занимал должность заместителя начальника Новосибирского таможенного поста Новосибирской таможни, заместителя начальника службы организации таможенного контроля Сибирского таможенного управления, возглавлял отдел таможенных складов, временного ввоза и специальных таможенных режимов Главного управления организации таможенного оформления и таможенного контроля ФТС России. Перешел на должность начальника Кемеровской таможни с должности первого заместителя начальника Алтайской таможни.

Фото: предоставлено пресс-службой СТУ