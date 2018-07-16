Для аудитории 16+   Рекламодателям

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
01_Сюжет дня
02_Главные новости
Uncategorized
Авто
Агропром
Банки
Бизнес
Бизнес-календарь
БизнесДжамп
Видео
Видео
Власть
Выбор читателей
ВЭД
Инновации
Интервью (ТК)
История
Культура
Лента новостей
Медицина
Мнение
Наука
Недвижимость
НКБизнес
НКВЭД
НКСоциальное предпринимательство
НКТехнологии
НКФинансы
НКЭкономика
Новости компаний
Обзоры (ТК)
Образование
Общество
Онлайн-помощник
Онлайн-помощник (главная)
Отставки и назначения
Персоны
Политика
Правопорядок
Рынки
Сибирский подарок
Социальное предпринимательство
Спорт
Статьи – Территория Комфорта
Стиль жизни
Страхование
Территория комфорта
Технологии
Транспорт
Туризм
Финансы
Фоторепортажи
Экономика
Недвижимость
Businessjump

Дмитрий Колыханов назначен замначальника СТУ

  • 16/07/2018

Ранее он возглавлял Кемеровскую таможню.

Приказом ФТС России на должность заместителя начальника Сибирского таможенного управления — начальника службы федеральных таможенных доходов назначен Дмитрий Колыханов, который прежде занимал должность начальника Кемеровской таможни, сообщили в пресс-службе СТУ.

Отмечается, что в таможенных органах Дмитрий Колыханов с 1998 года, начинал с должности инспектора организационно-инспекторского отдела Западно-Сибирского таможенного управления. В разное время занимал должность заместителя начальника Новосибирского таможенного поста Новосибирской таможни, заместителя начальника службы организации таможенного контроля Сибирского таможенного управления, возглавлял отдел таможенных складов, временного ввоза и специальных таможенных режимов Главного управления организации таможенного оформления и таможенного контроля ФТС России. Перешел на должность начальника Кемеровской таможни с должности первого заместителя начальника Алтайской таможни.

Фото: предоставлено пресс-службой СТУ

Популярное с сайта

За год интерес к футболу в Новосибирске вырос в полтора раза

16/07/2018
Самым популярным товаром на Avito оказались бутсы.

Ростех займется развитием Единой информационной системы госзакупок

16/07/2018
Идет подготовка к началу опытной эксплуатации системы с 1 марта 2017 года.

Сибирским ученым не хватает хранилищ

16/07/2018
В ИВТ СО РАН уверены, что без единой системы передачи, хранения и обработки Big Data в Сибирском отделении невозможно развитие исследований на современном уровне.

Мнение

«Мы выхватываем положительный опыт кусками, а потом удивляемся: почему он у нас не работает?»

Все материалы

 © 2016-2017 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Поддержка cайта: Jet Lag

 

×