Новосибирцы раскритиковали благоустройство газонов в городе

В Новосибирске жители улицы Дмитрия Донского жалуются на восстановление газонов: вместо зелёных насаждений остался затвердевший грунт с бороздами. Об этом сообщила местная жительница Мария Иванова в соцсетях. Она обратилась к муниципалитету с критикой программы озеленения.

Осенью на газоны вдоль дороги завезли грунт, но не учли проблемы с бордюрным камнем. В некоторых местах он отсутствует, а где есть — находится на уровне земли или ниже. Из-за позднего начала работ растения не успели укорениться. Весной грунт размыло талыми водами, что привело к появлению грязи и пыли. Ситуация усугубилась из-за заездов автомобилей на неукреплённые участки.

— Сейчас, когда грунт высох, он стал каменным, сохранив этот рельеф, и на нём вряд ли теперь что-то вырастет. Стало хуже, чем было. Бюджетные деньги спущены на ветер в прямом и переносном смысле! Прошу установить бордюр выше уровня земли, противопарковочные ограждения и привести в порядок грунт, — написала жительница Новосибирска.

В беседе с Om1 Новосибирск женщина отметила, что глубокие борозды на месте, где когда-то был свежий газон, до сих пор остаются.

В департаменте дорожного строительства и благоустройства мэрии Новосибирска заверили, что ситуацию взяли под контроль.

— Вопрос передан специалистам, — отметили в муниципалитете.

