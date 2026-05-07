Новосибирцы раскритиковали благоустройство газонов в городе

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Власти взяли ситуацию под свой контроль

В Новосибирске жители улицы Дмитрия Донского жалуются на восстановление газонов: вместо зелёных насаждений остался затвердевший грунт с бороздами. Об этом сообщила местная жительница Мария Иванова в соцсетях. Она обратилась к муниципалитету с критикой программы озеленения.

Осенью на газоны вдоль дороги завезли грунт, но не учли проблемы с бордюрным камнем. В некоторых местах он отсутствует, а где есть — находится на уровне земли или ниже. Из-за позднего начала работ растения не успели укорениться. Весной грунт размыло талыми водами, что привело к появлению грязи и пыли. Ситуация усугубилась из-за заездов автомобилей на неукреплённые участки.

— Сейчас, когда грунт высох, он стал каменным, сохранив этот рельеф, и на нём вряд ли теперь что-то вырастет. Стало хуже, чем было. Бюджетные деньги спущены на ветер в прямом и переносном смысле! Прошу установить бордюр выше уровня земли, противопарковочные ограждения и привести в порядок грунт, — написала жительница Новосибирска.

В беседе с Om1 Новосибирск женщина отметила, что глубокие борозды на месте, где когда-то был свежий газон, до сих пор остаются.

В департаменте дорожного строительства и благоустройства мэрии Новосибирска заверили, что ситуацию взяли под контроль.

— Вопрос передан специалистам, — отметили в муниципалитете.

Ранее редакция сообщала о том, что во время вывоза снега с МЖК уничтожили зеленую зону.

Источник фото: нейросеть Алиса

В Новосибирской области благоустроят 116 объектов по нацпроекту

Правительство Новосибирской области совместно с региональным министерством ЖКХ и энергетики приступило к реализации масштабного этапа благоустройства в 2026 году. Речь идет о преображении сразу 116 объектов, которые расположены как в областном центре, так и в других населенных пунктах. Все эти мероприятия проходят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

По данным областного министерства ЖКХ и энергетики, строительные бригады уже активно работают на 19 территориях. Техника вышла на объекты в селе Верх-Тула, рабочем поселке Горный, районном центре Сузун, а также в городах Бердск, Кольцово и Обь.

Фонтаны Новосибирска передают в ведение департамента культуры

На сессии Совета депутатов Новосибирска принято решение о передаче всех городских фонтанов в ведение департамента культуры, спорта и молодёжной политики. Ранее обслуживание и содержание территорий, где они расположены, было разделено между разными муниципальными структурами. Такая модель признана нецелесообразной.

Как отметил и.о. заместителя мэра города Новосибирска, начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики Алексей Нефёдов, фонтаны являются частью благоустройства. Их содержание должно быть встроено в единую систему работы с парками, скверами и общественными пространствами. Именно этими направлениями занимается ведомство, куда и решено передать фонтанное хозяйство.

В Новосибирске объявлен конкурс по благоустройству территории вокруг «Победы»

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске стартует прием заявок на конкурс по выбору лучшей концепции благоустройства уличного пространства перед Центром культуры и отдыха «Победа». В этом году знаменитый кинотеатр отмечает свое 100-летие. Подача заявок начинается 25 апреля. Об этом было объявлено 23 апреля на пресс-конференции в новосибирском пресс-центре ТАСС.

Конкурс пройдет в четыре этапа: подача заявки, отбор претендентов, сбор предложений и определение финалистов. Итоги планируется подвести в начале августа. Вице-президент Союза архитекторов РФ Петр Долнаков подчеркнул важность подобных профессиональных конкурсов для развития города и поддержки молодых специалистов. Он добавил, что площадка перед «Победой» должна стать многосценарной, адаптируемой под разные сезоны и запросы горожан: от кинопоказов и концертов до выставочных и интерактивных форматов.

Выбран подрядчик для второго этапа благоустройства парка Бугакова в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Конкурс по выбору подрядчика для дальнейшего благоустройства Бугакова-парка успешно завершён.

В настоящее время эксперты разрабатывают документы для заключения соглашения. После завершения этого процесса подрядчик начнёт работы. О какой компании идет речь в мэрии не уточняют. На сайте тендерной документации информации также пока нет.

Новосибирцы поддержали создание мемориала и зоны отдыха на Линейной

Автор: Артем Рязанов

Завершился опрос о благоустройстве территории по адресу: ул. Линейная, 39. Своим мнением на портале Госуслуг поделились более 700 человек.

— Большинство высказались за необходимость сочетания мемориальной функции и зоны отдыха, — рассказал Максим Кудрявцев, мэр Новосибирска.

Снегоуборочная техника повредила забор школы в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске продолжается весеннее таяние снега. Некоторые сугробы исчезли сами по себе, другие убрали коммунальные службы. Но в отдельных районах проведение таких работ привело к новым проблемам.

Например, при уборке снега у школы № 195 в Октябрьском районе города пострадал забор учебного заведения. Об этом сообщил местный житель, пожелавший остаться неизвестным.

