В Новосибирске на теплосетях стало меньше дефектов при запуске тепла

По информации, представленной на заседании правительства Новосибирской области генеральным директором АО СГК–Новосибирск Дмитрием Перязевым губернатору Андрею Травникову, текущий уровень подпитки теплоносителя в тепловых сетях города снизился на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это свидетельствует о значительном сокращении потерь сетевой воды из-за дефектов, что является результатом масштабной программы модернизации теплосетей, реализованной за последние три года.

К настоящему моменту к системе отопления подключены все социальные учреждения и жилые дома Новосибирска. Однако, из-за нестабильных погодных условий график запуска отопления не был выполнен в точности, и некоторые дома отложили подключение до наступления более холодной погоды.

Дмитрий Перязев отметил, что компания активно сотрудничала с УК для регулировки теплоподачи в дома. С начала отопительного сезона тепловые инспекторы СГК проверили 948 многоквартирных домов по заявкам УК для контроля и консультаций.

Продолжается подключение промышленных и других общественных объектов – на 15 октября задвижки открыли 88% зданий. До полного завершения этого процесса режим теплоснабжения в городе может потребовать дополнительной корректировки.

В рамках текущих ремонтных работ с начала года было благоустроено 2 315 объектов общей площадью 400 тысяч квадратных метров.

Дмитрий Перязев подчеркнул, что приводятся в порядок территории, где проводились капитальные работы. Планируется восстановление нарушенного благоустройства и сдача в РАТИ еще как минимум 10 объектов до наступления устойчивых минусовых температур. На остальных объектах работы будут завершены до конца октября.

Особое внимание было уделено объектам на магистральных улицах, таких как Мичурина, Коммунистическая, Ватутина и Лежена, где все технологические работы планируется завершить и восстановить временное благоустройство в течение текущей недели.

На 20 октября СГК заменила в Новосибирске 57 км тепловых сетей из запланированных 58 км, включая техническое перевооружение, капитальный и текущий ремонт. В том числе, комплексная замена составила 20 км.