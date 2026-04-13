Авиакомпания «Сибирь» оштрафована за отказ в перевозке пассажиров

АО «Авиакомпания «Сибирь» привлечена к административной ответственности — штрафу в размере 45 тысяч рублей. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

В июле, октябре и ноябре 2025 года 13 пассажирам, следовавшим из Новосибирска в Екатеринбург, Тюмень, Улан-Удэ и Красноярск, неправомерно в одностороннем порядке было отказано в реализации воздушной перевозки, пояснили в ведомстве.

— Количество зарегистрированных на рейс пассажиров оказалось выше доступного числа мест на борту самолета вследствие регистрации на рейсы трансферных пассажиров иного стыковочного рейса, — уточнили в прокуратуре.

Согласно данным открытых источников, средняя сумма компенсаций, которые по судебным решениям получали авиапассажиры, столкнувшиеся с овербукингом, составляет 10 тысяч рублей.

По данным пресс-службы компании, за 2025 год S7 перевезла 12,8 миллионов человек и выполнила 100 тысяч рейсов по России и за рубеж, в среднем осуществляя более 270 перелетов в день. Почти 7 млн пассажиров «прошли» через аэропорт Толмачево. В 2025 году из Толмачево по России летали самолеты по 60 внутренним маршрутами и 32 международным. 73 из них осуществлял базовый перевозчик — компания S7.

