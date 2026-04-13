Авиакомпания «Сибирь» оштрафована за отказ в перевозке пассажиров

Автор: Юлия Данилова

Места граждан, купивших билеты на самолеты, заняли транзитники

АО «Авиакомпания «Сибирь» привлечена к административной ответственности — штрафу в размере 45 тысяч рублей. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

В июле, октябре и ноябре 2025 года 13 пассажирам, следовавшим из Новосибирска в Екатеринбург, Тюмень, Улан-Удэ и Красноярск, неправомерно в одностороннем порядке было отказано в реализации воздушной перевозки, пояснили в ведомстве.

— Количество зарегистрированных на рейс пассажиров оказалось выше доступного числа мест на борту самолета вследствие регистрации на рейсы трансферных пассажиров иного стыковочного рейса, — уточнили в прокуратуре.

Согласно данным открытых источников, средняя сумма компенсаций, которые по судебным решениям получали авиапассажиры, столкнувшиеся с овербукингом, составляет 10 тысяч рублей.

По данным пресс-службы компании, за 2025 год S7 перевезла 12,8 миллионов человек и выполнила 100 тысяч рейсов по России и за рубеж, в среднем осуществляя более 270 перелетов в день. Почти 7 млн пассажиров «прошли» через аэропорт Толмачево. В 2025 году из Толмачево по России летали самолеты по 60 внутренним маршрутами и 32 международным. 73 из них осуществлял базовый перевозчик — компания S7.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, почему авиакомпании все чаще допускают овербукинг

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Таксисты Новосибирска получат посуточную страховку ОСГОП

Автор: Оксана Мочалова

Президент России Владимир Путин подписал документ, который вносит изменения в правила обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков пассажиров. Нововведение опубликовано на официальном портале правовой информации. Оно вступает в силу с 1 сентября 2026 года.

Речь идёт о нормах федерального закона № 67-ФЗ, которые с 2012 года регулируют страхование перевозчиков за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров. Изначально эти требования не распространялись на такси. Ситуация изменилась 1 сентября 2024 года, когда в силу вступили поправки, сделавшие ОСГОП обязательным и для легковых такси. Тогда же перевозчикам дали 60 дней на оформление полисов и передачу сведений о них в региональные органы власти. За отсутствие страховки грозили серьёзные штрафы — до 1 миллиона рублей, которые позже снизили до 40 тысяч.

Новосибирцев внесут в федеральный реестр прививок

Автор: Оксана Мочалова

Правительство России утвердило порядок создания федерального регистра, который объединит информацию о всех профилактических прививках граждан. Соответствующий проект постановления, разработанный по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой, уже подготовлен. Новый электронный ресурс начнёт работу с 1 сентября 2028 года и будет действовать шесть лет.

Реестр войдёт в состав единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Его оператором выступит Минздрав России. В базе данных будут содержаться сведения о тех, кто получил прививки по национальному календарю, о случаях поствакцинальных осложнений, о людях с медицинскими противопоказаниями, а также об отказавшихся от вакцинации при отсутствии противопоказаний. Кроме того, регистр включит информацию о планируемых прививках.

Квартиру снимают за три часа: арендный кризис в новосибирском Академгородке

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирский Академгородок — место, где сосредоточен интеллектуальный потенциал всей Сибири. Здесь работают тысячи ученых, инженеров, программистов. Сюда приезжают специалисты со всей страны, чтобы участвовать в проекте СКИФ — первом за 30 лет российском источнике синхротронного излучения. Но есть одна проблема: им негде жить.

— Мы как-то посчитали: экспозиция однокомнатной квартиры на аренду в Академгородке — от трёх часов до трёх суток. Спрос колоссальный. К сожалению, предложения явно недостаточно. Молодёжь арендует жильё в соседних деревнях, в Бердске, в нижней зоне Академгородка, — привел статистику генеральный директор Академпарка Дмитрий Верховодов на конференции Domclick Digital Day.

Президент России назначил новых судей в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

9 апреля 2026 года на портале правовой информации был опубликован указ Президента под номером 237. В документе сообщается о кадровых перестановках в судебной системе Новосибирской области.

Павел Львович Дмитревский занял должность судьи Новосибирского областного суда. Анна Олеговна Куприй стала судьей Советского районного суда города Новосибирска.

«Герои НовоСибири» помогут в реализации молодежных проектов

Участники второго этапа программы «Герои НовоСибири» собрались на очередную встречу в СИУ РАНХиГС, где руководитель департамента молодежной политики Новосибирской области Василий Носков ознакомил их с основными векторами государственной политики в отношении молодежи и ролью программы в их реализации. Носков акцентировал внимание на важности вовлечения молодого поколения в формирование региональной повестки, а также обозначил ключевые направления работы, направленные на системную поддержку начинающих специалистов и активных граждан.

Основные усилия региональной политики по-прежнему сосредоточены на поддержке молодых семей, стимулировании рождаемости и укреплении традиционных семейных ценностей. Одновременно с этим, департамент молодежной политики активно развивает программы, направленные на формирование здорового образа жизни и защиту молодых людей от негативного влияния. В этом контексте был отмечен проект «Уличные социальные службы», стартовавший в 2023 году и охвативший свыше 7000 подростков.

Власти Новосибирской области расширяют запреты для мигрантов по патентам

Автор: Оксана Мочалова

Министерство труда и социального развития Новосибирской области объявило о начале разработки документа, который может изменить правила привлечения иностранной рабочей силы в регионе. Речь идет о проекте постановления губернатора, предполагающем введение запрета на использование труда иностранцев, работающих на основе патентов, по ряду направлений экономической деятельности.

В ведомстве пояснили, что инициатива направлена на стабилизацию численности иностранных работников и поддержание баланса на рынке труда. Главная цель — создать дополнительные меры, чтобы граждане России могли получать рабочие места в приоритетном порядке.

