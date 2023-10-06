Банк «Левобережный» рассказал о новых финансовых инструментах и безопасности

Юлия Артемьева, региональный менеджер Банка «Левобережный», провела лекцию на тему «Финансовое благополучие и безопасность» в рамках просветительского мероприятия, посвященного Декаде пожилого человека и Правовому марафону для пенсионеров.
Лекция проходила одновременно в очном и в дистанционном формате. Жители Новосибирска присутствовали в конференц-зале «Новосибирской областной научной библиотеки», а представители отдаленных районов — присоединились к прямой трансляции, организованной на площадках 43 районных библиотек, в том числе Искитима, Колывани, Коченево, Маслянино, Мошково, Сузуна, Тогучина и других.
Организатором проекта является АНО «Дом финансового просвещения» при поддержке ГАУК НСО «Новосибирская государственная областная научная библиотека».
Банк «Левобережный» традиционно участвует и самостоятельно проводит мероприятия, посвященные финансовой культуре.
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