Более 60% кредитов на проведение весенней посевной кампании в регионе выданы на льготных условиях

В первом квартале 2020 года общий объем кредитных средств, выданных Новосибирским филиалом АО «Россельхозбанк» аграриям региона на проведение сезонных работ, составил около 2 млрд рублей. Из них более 60% кредитов на общую сумму 1,2 млрд рублей оформлено по льготным ставкам не выше 5% годовых, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

— Кредитная поддержка агробизнеса во время проведения посевных и уборочных кампаний является постоянным стратегическим приоритетом деятельности Россельхозбанка. Своевременная и полноценная финансовая поддержка особенно необходима аграриям в текущих непростых экономических и эпидемиологических условиях и мы сделаем все возможное для того, чтобы наши клиенты не испытывали проблем с финансированием. В этом году мы готовы обеспечить аграрный сектор кредитными средствами в объеме не ниже уровня 2019 года, а это порядка 7 млрд рублей, – отметил директор Новосибирского филиала Россельхозбанка Станислав Тишуров.

По данным минсельхоза Новосибирской области, в этом году для проведения всего комплекса весенних полевых работ на территории региона необходимо 7 млрд 460 млн рублей – это будут собственные средства сельхозпроизводителей, кредиты банков, а также меры господдержки.

— Большая часть этих средств, в отличие от прошлых лет, пойдет на интенсификацию сельхозпроизводства: почти 4 млрд рублей аграрии направят на приобретение минеральных удобрений и средств защиты растений, — подчеркнул министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

В 2020 году общая посевная площадь в Новосибирской области составит 2,3 млн га, в посевной кампании примут участие 1300 сельхозпроизводителей региона. Планируется, что первая техника выйдет в поле уже 15 апреля, а к яровому севу сельхозорганизации области приступят в оптимальные агротехнологические сроки – третьей декаде апреля или первой декаде мая.

Фото предоставлено пресс-службой банка