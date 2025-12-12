Улучшенный мобильный интернет получили жители села рядом с Салаирским кряжем

В Новосибирской области цифровая экосистема МТС расширила зону покрытия сотовой связи. Инженеры компании установили современные телекоммуникационные системы в четырнадцати районах региона, включая село Коурак, расположенное вблизи Салаирского кряжа.

Несмотря на то, что в Коураке проживает около 800 жителей, этот населенный пункт пользуется популярностью у туристов. Местные водопады отличаются живописностью, а всего в паре километров раскинулся лиственничный бор. Уникальность этого леса заключается в том, что в нем доминирует лиственница, что делает его единственным таким лесным массивом в Новосибирской области на Салаирском кряже. Сам кряж, представляющий собой сильно разрушенный горный массив с выровненными участками, также является местной достопримечательностью. В основном Салаирский кряж состоит из цепи невысоких холмов и увалов, разделенных широкими и пологими долинами.

Помимо этого, модернизация сети проводилась в Новосибирском, Коченёвском, Маслянинском, Тогучинском, Усть-Таркском, Мошковском, Искитимском, Чановском, Купинском, Карасукском, Ордынском, Доволенском и Барабинском районах. Новое оборудование было развернуто как в крупных населенных пунктах с общим населением около 17 тысяч человек, так и в небольших селах, где проживает менее 30 жителей.

Алексей Пахомов, директор МТС в Новосибирской области, отметил, что регион славится не только областным центром, но и множеством интересных мест в районах. Несмотря на то, что многие из них пока что малоизвестны, интерес к путешествиям по ним растет.