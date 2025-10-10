Новосибирцам рассказали, как выбрать «правильный» мёд

Мёд является не только всеми любимым сладким продуктом, но и отличным средством для укрепления иммунитета, профилактики болезней. Этот продукт представлен множеством разнообразных сортов, каждый из которых имеет свой цвет, вкус и консистенцию. Это зависит от климатических условий и медоноса, с которого была собрана цветочная пыльца.

По данным мониторинга, проведенного редакцией Atas.info, цены на мёд в Новосибирске варьируются от 300 до 900 рублей за килограмм.

—Если мед стоит меньше 300 рублей за килограмм — это не мед, а сахарный сироп с ароматизаторами, — утверждает исполнительный директор Ассоциации естественного пчеловодства Иван Пигарев.

При этом определить подлинность этого продукта на глаз — задача не из легких. По словам доцента кафедры биологии и экологии НГПУ, кандидата сельскохозяйственных наук Нины Машинской, главным показателем качества является влажность. По ГОСТу она не должна превышать 20%.

— Есть простой способ проверить зрелость: литр настоящего меда весит 1,4–1,5 кг. Если меньше — значит, пчелы не успели его «досушить», и такой продукт может закиснуть, — объясняет эксперт.

На консистенцию мёда влияет несколько факторов. Она может меняться из-за зрелости продукта пчеловодства, сорта, условий хранения и других факторов. Например, при высокой температуре, любой мёд станет жидким. А если его поставить в холодильник — загустеет. Исключение — акациевый и вересковый мёд. Они могут оставаться жидкими до середины зимы.

Эксперты напоминают, что хранить медвежье лакомство лучше в стеклянной или керамической таре при температуре +5…+20 градусов. И подчёркивают, что при температуре выше 40 градусов полезные свойства мёда разрушаются, поэтому добавлять его в горячий чай нельзя.

Напомним, пчеловоды Новосибирской области уже не один год жалуются на гибель пчел из-за обработки полей. В 2022 году массовая гибель пчел была зарегистрирована в четырех регионах Сибири. В Новосибирской области убытки понесли пчеловоды из Доволенского, Колыванского и Куйбышевского районов. Пчеловоды написали по этому поводу коллективную жалобу в прокуратуру. Ранее аналогичная ситуация наблюдалась в 2020 году.

Ранее редакция сообщала, что новосибирские пчеловоды заявили о серьезном сокращении объемов производства.