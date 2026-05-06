Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям

Под Омском разбился легкомоторный самолет

Автор: Юлия Данилова

Дата:

На территории района, где произошла авиакатастрофа, действует временный режим полного запрета использования воздушного пространства гражданскими судами

Авиакатастрофа с легкомоторным самолётом «Аэропракт‑22» произошла под Омском днем 6 мая. Самолет омской компании «Авиабаза» проводил мониторинг лесных пожаров в Азовском районе. На борту находились два человека — оба погибли на месте происшествия, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Руководитель аэродрома «Пушистый» на Сахалине Дмитрий Третьяков в беседе с omsk.aif.ru отметил, что «Аэропракт‑22» часто называют «Летучей лисицей» и используют для частных полётов. Владелец омского аэродрома «Поповка» Александр Анисимов добавил, что этот самолёт — учебная парта для большинства пилотов:

— Очень много любителей авиации в России учатся летать именно на нём. Я и сам первое удостоверение получал на таком же. Очень надёжный. Очень жаль, что так произошло.

Стоит отметить, что на сайте администрации Азовского района размещена информация о том, что с 30 апреля до 12 мая на территории района действует временный режим полного запрещения использования воздушного пространства гражданскими воздушными судами. В сообщении уточняется, что в этот период будут осуществляться меры по усилению функционирования средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Омской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов, сообщили Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

ООО «Авиабаза» оказывает авиационные услуги в Омской области, ХМАО и Красноярском крае, владеет авиационным учебным центром. Самолёт «Аэропракт‑22» был частым участником авиашоу, начиная с 2014 года. Выступал на Дне города, совершал полёты в День российской авиации.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2021 году пассажирский самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Сочи — Омск, совершил аварийную посадку на пшеничное поле в Новосибирской области. 

Фото пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, из телеграм-канала ведомства.

Актуальный разговор

Евгений Леоненко: Рекордные площади и новые культуры в «Сибагро»

От озимой пшеницы до люпина — как изменилась структура посевов

Все материалы

Рубрики :

Регионы : Омск

Теги : самолет авиакатастрофа

214
0
0
Предыдущая статья
На авторынке Новосибирска резко выросло количество предложений российских компаний
Следующая статья
Найти подвох на экране: новосибирский педагог рассказал, как в кино нарушают законы физики

Новосибирец рассказал о столкновении самолёта с птицей на рейсе Новосибирск-Тюмень

Автор: Артем Рязанов

Пассажир рейса S7 Airlines S5351 рассказал, что в ходе перелёта из Новосибирска в Тюмень самолёт, в котором он летел, столкнулся с неприятным инцидентом: в него врезалась птица. Хотя ситуация была немного пугающей, полёт завершился благополучно.

— Никогда не думал, что стану свидетелем подобного происшествия, — рассказал мужчина редакции Om1 Новосибирск.

Читать полностью

Бортпроводник из Новосибирска рассказала о том, что забывают пассажиры в самолетах

Автор: Артем Рязанов

Бортпроводник — высококвалифицированный специалист, от действий которого зависит жизнь пассажиров. В День профессионального праздника старший бортпроводник Елизавета Ерохова вспомнила истории, которые случались в ее практике взаимодействия с пассажирами.

По словам Елизаветы, чаще всего люди забывают в самолете шапки, перчатки, очки, наушники и телефоны. Однажды пассажир забыл детектив и попросил представителя авиакомпании найти его. Также бортпроводники находили паспорт и кошелёк на крупную сумму, пришлось вызывать полицию. В списке находок - пакет с домашними пирожками.

Читать полностью

«Самолет», купивший крупный участок в Новосибирске, обратился за господдержкой

Автор: Юлия Данилова

Руководство группы «Самолет» направило премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с просьбой выделить льготный кредит на покрытие части долга компании. Об этом сообщил федеральный «Коммерсант» со ссылкой на источник на финансовом рынке и в федеральном министерстве. Речь идет о льготном кредите на сумму до 50 млрд рублей. Деньги компании необходимы, чтобы выполнить обязательства перед дольщиками.

В компании изданию заявили, что «обращение за поддержкой к государству с целью оптимизации финансирования группы в рамках жесткой денежно-кредитной политики является нормальной рыночной практикой для многих отраслей, тем более для крупных системообразующих предприятий».

Читать полностью

Авиакомпания, базирующаяся в Новосибирске, закупит 100 российских самолетов

Автор: Юлия Данилова

ОАК, S7 Group и ГТЛК подписали меморандум о поставке 100 самолетов Ту-214. Речь, в том числе, идет о воздушных судах с расширенными эксплуатационными характеристиками, адаптированными под нужды авиакомпании S7 Airlines.

Документ развивает договоренности 2024 года, пояснили в пресс-службе ОАК. Саму сделку планируется заключить до конца 2026 года. В документе будут прописаны сроки и объемы поставок. Начало поставок серийных самолетов должно стартовать с 2029 года.

Читать полностью

Более 3,5 тысяч пассажиров новосибирской авиакомпании встретят Новый год в полете

Автор: Юлия Данилова

В новогоднюю ночь S7 Airlines планирует выполнить 28 рейсов. Более 3,5 тысяч пассажиров встретят 2026 год на борту самолетов авиакомпании.

— Большая часть рейсов полетит навстречу Новому году — с Запада на Восток, позволяя пассажирам почувствовать особую атмосферу на борту. А пассажиры рейсов Улан-Удэ — Новосибирск и Владивосток — Шанхай встретят Новый год дважды благодаря смене часовых поясов, — сообщил авиаперевозчик.

Читать полностью

Авиакомпании отказываются комментировать массовый овербукинг в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Авиакомпании нередко продают билетов больше, чем мест в самолёте, чтобы снизить убытки от неявки пассажиров. Судя по сообщениям Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в Новосибирске овербукинг часто ассоциируется с авиакомпанией «Сибирь» (S7). Например, в сентябре 2025 года 15 пассажиров не смогли вылететь из Новосибирска в Южно-Сахалинск. По таким случаям прокуратура штрафует авиаперевозчиков на 30 тысяч рублей.

Стоит отметить, что Минтранс РФ овербукинг как серьезную проблему не воспринимает, и запрещать его не планирует. Авиакомпании тоже воспринимают перепродажу билетов, как часть бизнес-модели и особо эту тему не комментируют. К примеру, журналист Горсайта обратился с запросами в четыре авиакомпании: S7, «Аэрофлот», «Победу» и «Уральские авиалинии» по поводу овербукинга.

Читать полностью
Актуальный разговор

Евгений Леоненко: Рекордные площади и новые культуры в «Сибагро»

От озимой пшеницы до люпина — как изменилась структура посевов

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Бизнес Общество

Найти подвох на экране: новосибирский педагог рассказал, как в кино нарушают законы физики

Авто

На авторынке Новосибирска резко выросло количество предложений российских компаний

Бизнес Недвижимость Промышленность

Склады формата «лайт индастриал» набирают обороты в Новосибирске

Культура Общество

Новосибирский актер Константин Телегин получил звание заслуженного артиста России

Бизнес Экономика

Список самых крупных налогоплательщиков Новосибирской области обновил Минфин

Общество

Удвоить штрафы российским авиаперевозчикам за овербукинг предложили в Госдуме

Власть

В Новосибирской области благоустроят 116 объектов по нацпроекту

Власть Общество

В регионах Сибири подтоплено более 800 приусадебных участков

Бизнес Недвижимость

Цены на новостройки в Новосибирске взлетели почти на 10%

Бизнес Общество ПроБизнес

Женщинам в Новосибирске компании платят на 25% меньше, чем мужчинам

Общество

В трех районах Новосибирской области до 8 мая отменят карантин по пастереллёзу

Общество

В Новосибирской области количество дел о банкротстве выросло на 35,1%

Общество

За неделю новосибирцы получили более 33 тысяч штрафов на Ипподромской

Бизнес Прямым текстом

Денис Артемов: Договор жизненного цикла усугубит проблему с качеством новостроек Новосибирска

Бизнес Власть Город

Электросетевое хозяйство ФГУП УЭВ планируют передать «Россетям» в Новосибирске

Право&Порядок

В Маслянинском районе возбудили дело о хищении в рамках национального проекта

Общество

В Новосибирской области сняли запрет на перемещение скота

Общество

Банки стали активнее продавать кредиты новосибирцев коллекторам

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Денис Артемов: Договор жизненного цикла усугубит проблему с качеством новостроек Новосибирска

Культура Общество Прямым текстом

Ольга Радзиховская: Лайки не греют

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Май 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности