Под Омском разбился легкомоторный самолет

Авиакатастрофа с легкомоторным самолётом «Аэропракт‑22» произошла под Омском днем 6 мая. Самолет омской компании «Авиабаза» проводил мониторинг лесных пожаров в Азовском районе. На борту находились два человека — оба погибли на месте происшествия, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Руководитель аэродрома «Пушистый» на Сахалине Дмитрий Третьяков в беседе с omsk.aif.ru отметил, что «Аэропракт‑22» часто называют «Летучей лисицей» и используют для частных полётов. Владелец омского аэродрома «Поповка» Александр Анисимов добавил, что этот самолёт — учебная парта для большинства пилотов:

— Очень много любителей авиации в России учатся летать именно на нём. Я и сам первое удостоверение получал на таком же. Очень надёжный. Очень жаль, что так произошло.

Стоит отметить, что на сайте администрации Азовского района размещена информация о том, что с 30 апреля до 12 мая на территории района действует временный режим полного запрещения использования воздушного пространства гражданскими воздушными судами. В сообщении уточняется, что в этот период будут осуществляться меры по усилению функционирования средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Омской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов, сообщили Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

ООО «Авиабаза» оказывает авиационные услуги в Омской области, ХМАО и Красноярском крае, владеет авиационным учебным центром. Самолёт «Аэропракт‑22» был частым участником авиашоу, начиная с 2014 года. Выступал на Дне города, совершал полёты в День российской авиации.

