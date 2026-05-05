Новосибирец рассказал о столкновении самолёта с птицей на рейсе Новосибирск-Тюмень

Пассажир рейса S7 Airlines S5351 рассказал, что в ходе перелёта из Новосибирска в Тюмень самолёт, в котором он летел, столкнулся с неприятным инцидентом: в него врезалась птица. Хотя ситуация была немного пугающей, полёт завершился благополучно.

— Никогда не думал, что стану свидетелем подобного происшествия, — рассказал мужчина редакции Om1 Новосибирск.

Авиакомпания S7 сообщила, что после посадки самолёта осмотр не выявил следов столкновения с птицами. По данным пресс-службы авиперевозчика, полёт прошёл без отклонений от плана.

Стоит отметить, что в 2025 году авиакомпания S7 перевезла 12,8 млн пассажиров и выполнила 100 тысяч рейсов по России и за её пределы. В среднем S7 выполняла более 270 полётов в день. Почти 7 млн человек прошли через аэропорт Толмачёво.

