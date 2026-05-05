Новосибирец рассказал о столкновении самолёта с птицей на рейсе Новосибирск-Тюмень

Автор: Артем Рязанов

После посадки авиакомпания не выявила следов столкновения

Пассажир рейса S7 Airlines S5351 рассказал, что в ходе перелёта из Новосибирска в Тюмень самолёт, в котором он летел, столкнулся с неприятным инцидентом: в него врезалась птица. Хотя ситуация была немного пугающей, полёт завершился благополучно.

— Никогда не думал, что стану свидетелем подобного происшествия, — рассказал мужчина редакции Om1 Новосибирск.

Авиакомпания S7 сообщила, что после посадки самолёта осмотр не выявил следов столкновения с птицами. По данным пресс-службы авиперевозчика, полёт прошёл без отклонений от плана.

Стоит отметить, что в 2025 году авиакомпания S7 перевезла 12,8 млн пассажиров и выполнила 100 тысяч рейсов по России и за её пределы. В среднем S7 выполняла более 270 полётов в день. Почти 7 млн человек прошли через аэропорт Толмачёво.

Ранее редакция сообщала о том, что до Горного Алтая в этом году можно будет добраться на самолетах из 14 городов России.

Фото редакции Infopro54

Бортпроводник из Новосибирска рассказала о том, что забывают пассажиры в самолетах

Автор: Артем Рязанов

Бортпроводник — высококвалифицированный специалист, от действий которого зависит жизнь пассажиров. В День профессионального праздника старший бортпроводник Елизавета Ерохова вспомнила истории, которые случались в ее практике взаимодействия с пассажирами.

По словам Елизаветы, чаще всего люди забывают в самолете шапки, перчатки, очки, наушники и телефоны. Однажды пассажир забыл детектив и попросил представителя авиакомпании найти его. Также бортпроводники находили паспорт и кошелёк на крупную сумму, пришлось вызывать полицию. В списке находок - пакет с домашними пирожками.

«Самолет», купивший крупный участок в Новосибирске, обратился за господдержкой

Автор: Юлия Данилова

Руководство группы «Самолет» направило премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с просьбой выделить льготный кредит на покрытие части долга компании. Об этом сообщил федеральный «Коммерсант» со ссылкой на источник на финансовом рынке и в федеральном министерстве. Речь идет о льготном кредите на сумму до 50 млрд рублей. Деньги компании необходимы, чтобы выполнить обязательства перед дольщиками.

В компании изданию заявили, что «обращение за поддержкой к государству с целью оптимизации финансирования группы в рамках жесткой денежно-кредитной политики является нормальной рыночной практикой для многих отраслей, тем более для крупных системообразующих предприятий».

Авиакомпания, базирующаяся в Новосибирске, закупит 100 российских самолетов

Автор: Юлия Данилова

ОАК, S7 Group и ГТЛК подписали меморандум о поставке 100 самолетов Ту-214. Речь, в том числе, идет о воздушных судах с расширенными эксплуатационными характеристиками, адаптированными под нужды авиакомпании S7 Airlines.

Документ развивает договоренности 2024 года, пояснили в пресс-службе ОАК. Саму сделку планируется заключить до конца 2026 года. В документе будут прописаны сроки и объемы поставок. Начало поставок серийных самолетов должно стартовать с 2029 года.

Более 3,5 тысяч пассажиров новосибирской авиакомпании встретят Новый год в полете

Автор: Юлия Данилова

В новогоднюю ночь S7 Airlines планирует выполнить 28 рейсов. Более 3,5 тысяч пассажиров встретят 2026 год на борту самолетов авиакомпании.

— Большая часть рейсов полетит навстречу Новому году — с Запада на Восток, позволяя пассажирам почувствовать особую атмосферу на борту. А пассажиры рейсов Улан-Удэ — Новосибирск и Владивосток — Шанхай встретят Новый год дважды благодаря смене часовых поясов, — сообщил авиаперевозчик.

Авиакомпании отказываются комментировать массовый овербукинг в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Авиакомпании нередко продают билетов больше, чем мест в самолёте, чтобы снизить убытки от неявки пассажиров. Судя по сообщениям Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в Новосибирске овербукинг часто ассоциируется с авиакомпанией «Сибирь» (S7). Например, в сентябре 2025 года 15 пассажиров не смогли вылететь из Новосибирска в Южно-Сахалинск. По таким случаям прокуратура штрафует авиаперевозчиков на 30 тысяч рублей.

Стоит отметить, что Минтранс РФ овербукинг как серьезную проблему не воспринимает, и запрещать его не планирует. Авиакомпании тоже воспринимают перепродажу билетов, как часть бизнес-модели и особо эту тему не комментируют. К примеру, журналист Горсайта обратился с запросами в четыре авиакомпании: S7, «Аэрофлот», «Победу» и «Уральские авиалинии» по поводу овербукинга.

Минтранс РФ объяснил, как будет бороться с овербукингом

Автор: Артем Рязанов

Овербукинг — это практика продажи большего числа билетов, чем мест в самолёте. Авиакомпании делают это, чтобы снизить убытки от неявки пассажиров. Однако, если все зарегистрированные пассажиры придут в аэропорт, обязательно найдутся те, кому не достанется места. Сообщения об овербукинге регулярно публикует Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Например, в мае мест не хватило на девять человек, которые купили билеты на рейс «Новосибирск – Хабаровск — Новосибирск» авиакомпании S7. В марте — восьми.

Штраф за такое нарушение составляет 30 тысяч рублей — незначительная сумма для авиакомпаний.

