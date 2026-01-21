Готовность новой поликлиники на улице Чистякова оценили в 80%

Поликлинику №13 на улице Чистякова в Кировском районе Новосибирска планируется открыть до конца первого квартала 2026 года. Она возводится в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП), готовность объекта составляет 80%, сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Новосибирской области.

— Заканчивается внутренняя отделка подвальных помещений, где расположится высокотехнологичное оборудование, которое уже завезено. Второй и третий этажи готовы. На первом этаже идет монтаж электропроводки и потолков. Водоснабжение и канализация подведены. Вопрос теплоснабжения находится на этапе финальной проработки, — отметила депутат регионального парламента Елена Спасских.

Поликлиника рассчитана на 967 пациентов в смену. На площади около 20 000 квадратных метров разместятся взрослое и детское отделения, женская консультация и круглосуточный травматологический пункт. Поликлиника будет оснащена современной диагностической базой: магнитно-резонансным томографом, компьютерным томографом, маммографической системой, стационарными ультразвуковыми аппаратами, аппаратами холтеровского мониторирования и цифровым рентгенографическим комплексом.

Напомним, министерство здравоохранения Новосибирской области и ООО «Седьмая концессионная компания» заключили соглашение о государственно-частном партнерстве. По этому договору планировалось построить семь поликлиник в Новосибирске. Первоначально планировалось, что объекты будут готовы к 2022 году. В конце декабря 2025 года строительство трех ГЧП-поликлиник в Новосибирске, в том числе поликлиники №13, было продлено. По двум поликлиникам власти были вынуждены остановить работы.

Ранее редакция сообщала о том, что новые медучреждения в Новосибирске оказались одними из самых дорогих в стране.