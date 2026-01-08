Доля китайских автобрендов на рынке России стремительно падает

Доля китайских автобрендов на российском рынке в 2023 году снизилась до 48,7%, опустившись ниже 50% впервые за несколько лет. Это на 7% меньше, чем в предыдущем году.

Учитываются новые регистрации всех типов транспортных средств.

Китайские марки автомобилей продолжают удерживать лидерство в этом сегменте: их доля снизилась с 58,5% в прошлом году до 51,7% в этом году.

Эксперт связывает снижение с началом локальной сборки китайских моделей под российскими марками, что статистически изменило категорию некоторых машин.

Рынок грузовиков переживает заметное сокращение. В 2023 году доля китайской техники снизилась с 62,8% до 46,5%, что составляет более 16 процентных пунктов. Основными причинами стали падение спроса и отзыв одобрений на некоторые модели.

В сегменте лёгких коммерческих автомобилей (LCV до 3,5 тонны) китайские бренды занимают лишь небольшую долю рынка — 4,5% в прошлом году против 3,4% годом ранее. Производители осторожно осваивают этот сегмент, который отличается ограниченным спросом и умеренной прибыльностью.

Для сравнения: до начала СВО в 2021 году доля китайской техники на российском рынке составляла около 7%.

