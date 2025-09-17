С Дениса Архипова не будут требовать 220 млн в бюджет Новосибирской области

Новосибирский областной суд изменил приговор министру ЖКХ Новосибирской области Денису Архипову по делу о злоупотреблении полномочиями. Он отменил взыскание с чиновника 220 млн рублей. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

— Решение суда в части удовлетворения гражданского иска отменить. Разъяснить потерпевшему, что данный иск может быть заявлен в порядке гражданского судопроизводства, — уточнила Infopro54 решение суда адвокат Архипова, управляющий партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Ирина Гребнева.

По ее словам, защита намерена дальше обжаловать приговор.

— Конечно, отмена гражданского иска это позитивный момент. Однако, мы не удовлетворены состоявшимся по делу решением и будем продолжать биться за полное оправдание нашего подзащитного. Считаем, что при рассмотрении дела допущены грубые нарушения и к уголовной ответственности привлечен невиновный человек, — заявила Гребнева.

Напомним, в июне Центральный районный суд признал министра ЖКХ Новосибирской области виновным в злоупотреблении полномочиями. Его приговорили к 1,5 годам в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на срок 1 год 6 месяцев. Однако ему было зачтено время содержания под стражей и в этой части чиновник был освобожден от наказания. При этом суд удовлетворил исковые требования прокуратуры области на сумму более 220 млн рублей. Как сообщала пресс-служба прокуратуры, с Архипова планировалось взыскать эти деньги в пользу бюджета.

Глава ведомства Денис Архипов был задержан в марте 2024 года. Ему инкриминировали превышение должностных полномочий и злоупотребление ими (статьи 286 и 285 УК РФ). По версии следствия, министр незаконно отказался от требования уплаты банковской гарантии, предоставленной компании ООО «Экология-Новосибирск» для работы в качестве регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. В результате его действий, как полагают следователи, бюджет региона недополучил 220 миллионов рублей.

В защиту Архипова в суде выступали вице-губернатор Сергей Семка, первый зампредправительства Владимир Знатков.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске суд отклонил иск прокуратуры о взыскании с МинЖКХ 220 млн рублей. Ведомство оспаривало решение не требовать долг с «Совкомбанка».