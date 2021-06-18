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Глава РСХБ Борис Листов: «Мы вносим свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны»

  • 18/06/2021, 12:08
Россельхозбанк является ключевым кредитором российского агропромышленного комплекса. Во главе с Борисом Листовым сегодня РСХБ выполняет поставленные государством задачи по развитию АПК.

Краткая биография главы РСХБ

Малая родина Бориса Листова — Всеволожск. Здесь он родился 11 марта 1969 года.

У председателя правления Россельхозбанка два высших образования: экономическое и юридическое. Он выпускник Санкт-Петербургского университета экономики и финансов и Московской государственной юридической академии имени О. Е. Кутафина.

В Россельхозбанке Борис Листов работает уже более 11 лет. Ранее он возглавлял службу внутреннего контроля в Балтонэксим банке и Транскредитбанке, а с 2002 по 2004 год работал в качестве управляющего директора в ООО «Финартис». В период с 2007 по 2009 год Листов занимал должность сенатора Совета Федерации. На этом посту он отвечал за законодательство в сфере денежно-кредитной политики, а также участие нашей страны в работе международных финансовых организаций. Параллельно Борис Листов был членом комиссий по делам молодежи, спорту и развитию олимпийского движения.

В 2009 году Листов по собственной инициативе сложил полномочия сенатора и принял предложение перейти на работу в Россельхозбанк, который ранее был создан по поручению главы государства Владимира Путина для поддержки российского агропромышленного комплекса. На тот момент отрасль остро нуждалась в финансовой поддержке: многие агропредприятия стали убыточными, а на селе существенно увеличилась безработица.

Листов Борис становится первым зампредом правления банка. На этой должности он отвечает за кредитный комитет, штаб по организации финансирования проведения сезонных работ и комитет, занимающийся управлением рисками. Параллельно Листов был куратором деятельности нескольких структурных подразделений Россельхозбанка.

Во главе главного аграрного банка страны

Должность руководителя Россельхозбанка Борис Листов занял летом 2018 года. На этом посту он сменил Дмитрия Патрушева, которого Президент назначил министром сельского хозяйства России.

За первый год работы под руководством Бориса Листова банк показал устойчивую положительную динамику. Основной задачей РСХБ была и остается всесторонняя поддержка АПК, который показывает хорошие результаты. От импортозамещения страна перешла к реализации экспортного потенциала. Это требует большого объема инвестиций.

В 2020 году РСХБ праздновал 20-летие. Листов отмечает, что за эти годы опорный банк аграриев сильно вырос: РСХБ вложил в развитие АПК более 9,6 триллионов рублей. Сейчас сельское хозяйство стало не только эффективной отраслью, но и драйвером российской экономики. «За эти годы мы не подвели ни одно сельхозпредприятие», — говорит глава Россельхозбанка. В 2020 году РСХБ увеличил объем кредитования АПК на 301 миллиард рублей — это почти на четверть больше показателей предыдущего периода. Суммарно кредитный портфель достиг 1,673 триллионов рублей.

Россельхозбанк активно привлекал финансовые ресурсы с внешнего и внутреннего рынков, расширял поддержку сельхозпроизводителей, наращивал клиентскую базу с главной целью — стать одним из лидеров розничного рынка. Сейчас банк входит в топ-5 по объему выданных кредитов и в тройку лидеров по ипотечному кредитованию. Услугами РСХБ пользуются более 7 млн клиентов.

Переход сельского хозяйства на «цифру»

Россия находится в топ-15 государств с самым большим количеством IT-стартапов в области сельского хозяйства. Цифровые инструменты стремительно проникают во все сегменты АПК. На российских полях все чаще можно встретить современную интеллектуальную технику. С помощью онлайн-приложений фермеры и агрономы могут определить благоприятный период для посевной работы и уборки урожая. А благодаря бортовым компьютерам можно с точностью рассчитать высев и запрограммировать технику для обработки полей от сорняков и вредителей. «Умные» технологии сегодня помогают измерить параметры почвы и микроклимата. И это только часть примеров современных технологических решений, которые сегодня реализуются в сфере АПК. Глава Россельхозбанка Листов Борис считает, что внедрение инновационных инструментов и решений позволит нашей стране занять лидирующие позиции в сфере высоких агротехнологий.

На встрече с главой государства Владимиром Путиным руководитель аграрного банка рассказал об одном из направлений развития экспортного потенциала страны. Россельхозбанком совместно с Минсельхозом и МГИМО была открыта кафедра подготовки торговых атташе. Ее выпускники займутся продвижением отечественной сельскохозяйственной продукцией за рубежом.

Кроме того, в 2021 году государство выделит 31 миллиард рублей на реализацию госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». В прошлом году во многих регионах нашей страны были реализованы более шести тысяч проектов по благоустройству территорий — вдвое выше запланированного.

Борис Листов поддерживает фермеров на федеральном уровне. В частности, по его инициативе Россельхозбанк запустил в российских регионах «Школы фермера». Это образовательный проект по выстраиванию фермерского бизнеса «с нуля». Также проект позволяет повысить квалификацию более опытных предпринимателей.

Россельхозбанк выступает за комплексное развитие АПК, которое опирается в том числе на внедрение инновационных инструментов. Чтобы поддержать проекты по развитию агротеха, банк создал уникальную площадку AgroCode. Она объединяет IT-специалистов, аналитиков, представителей аграрного бизнеса и просто экспертов, готовых активно участвовать модернизации отрасли. Онлайн-состязания, разработка концептуальных решений, мозговые штурмы в рамках проекта помогают раскрыть молодые таланты. Наиболее талантливые участники могут получить работу в главном аграрном банке страны.

Борис Листов уверен: проекты, подобные AgroCode, стимулируют развитие кадров для отрасли и помогают сельскому хозяйству быстрее перейти на цифровые рельсы.

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Россельхозбанк


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