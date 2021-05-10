Россельхозбанк снижает ставку по льготной ипотеке

«В настоящий момент одним из самых востребованных кредитов среди наших заемщиков является льготная ипотека на покупку жилья в новостройках. В первом квартале текущего года каждый четвертый кредит выдан по этой программе. Россельхозбанк всегда стремится предложить клиентам лучшие решения на ипотечном рынке и регулярно обновляет условия программ.Сейчас льготная ипотека стала еще доступнее, уверены, что привлекательные условия программы в значительной степени повлияют на выбор россиян в пользу комфортного, долгожданного жилья», — отметила руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк» Юлия Деменюк.

Оформить льготный ипотечный кредит на покупку новостройки можно на срок до 30 лет,спервоначальным взносом свыше 15% от стоимости будущей квартиры.

Ставка по кредиту составляет 5,75% годовых и сохраняется на весь срок кредита.

Максимальная сумма кредита для жителей г. Новосибирска и Новосибирской области — 6 млн рублей. Подать заявку и оформить кредит можно до 1 июля 2021 года включительно.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.