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Россельхозбанк вдвое увеличил объем кредитования аграриев Новосибирской области в I квартале 2022 года

  • 07/04/2022, 11:38
За первые три месяца 2022 года Новосибирский филиал Россельхозбанка предоставил предприятиям агропромышленного комплекса региона 6 млрд рублей, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

новости бизнесаОдним из ключевых направлений финансирования традиционно стало выделение средств на проведение сезонно-полевых работ. Большую часть из них аграрии получили в рамках государственной программы льготного кредитования по ставке не выше 5% годовых. На инвестиционные цели направлено 200 млн рублей.

Кредитные программы Россельхозбанка позволяют аграриям полностью обеспечить материально-техническую базу для проведения посевной кампании: приобрести семена, средства защиты растений, минеральные удобрения, ГСМ, запчасти для ремонта техники и оборудования, а также решить другие актуальные задачи.

«Кредитная поддержка агробизнеса во время проведения посевных работ является постоянным приоритетом деятельности Россельхозбанка. Своевременная и полноценная финансовая поддержка особенно необходима аграриям в текущих экономических условиях, и мы сделаем все возможное для того, чтобы наши клиенты не испытывали проблем с финансированием. В этом году мы готовы обеспечить аграрный сектор кредитными средствами в объеме не ниже уровня 2021 года, а это порядка 10 млрд рублей», – отметил директор Новосибирского филиала Россельхозбанка Станислав Тишуров.

По информации Министерства сельского хозяйства Новосибирской области, в 2022 году посевная площадь в регионе по отношению к прошлому году увеличится на 54 тыс. гектаров и составит 2,36 млн гектаров. При этом увеличение произойдёт за счёт технических культур – рост 3,4%, а также картофеля и овощей – рост 0,1%. Зерновые и зернобобовые будут посеяны на площади 1,5 млн гектаров.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : сельское хозяйство Россельхозбанк меры поддержки кредитование аграриев


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