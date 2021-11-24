Россельхозбанк предлагает жителям Новосибирска обменять монеты на купюры

В эти дни можно будет бесплатно обменять монеты на купюры.

Мероприятие проводится по инициативе Центрального Банка Российской Федерации. Цель акции – вернуть как можно больше монет разного номинала в денежное обращение. Обычно кредитные организации берут комиссию за обмен денег, но в эти дни монеты можно будет бесплатно обменять на денежные знаки более высоких номиналов.

В 2020 году в обращение было выпущено более 1,3 млрд монет, то есть по девять монет на каждого жителя России. При этом по статистике каждая третья монета остается на руках у граждан.

«Монеты, которые жители хранят в копилках и кошельках, по сути являются неактивным ресурсом. Поскольку их не всегда удобно носить с собой, многие предпочитают их просто накапливать. Для таких граждан появляется возможность актуализировать свои средства и вернуть в оборот», – отметил директор Новосибирского филиала Россельхозбанка Станислав Тишуров.

Монеты можно обменять в офисах Россельхозбанка в Новосибирске по адресам: ул. Фабричная, 13; ул. Советская, 49; пр. Дзержинского, 3. Подробности по телефону: +7 (383) 290-15-98.