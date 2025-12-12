Инвесторам необходимо учитывать риски ослабления национальной валюты

В соответствии с основным прогнозом специалистов ВТБ Мои Инвестиции, к концу будущего года стоимость доллара США достигнет приблизительно 100 рублей, а китайского юаня – 13,9 рубля. Ключевыми факторами, обуславливающими удешевление российской валюты, выступят уменьшение стоимости нефти из России и сокращение валютных интервенций со стороны Центрального Банка и Министерства финансов. Такой прогноз содержится в стратегии брокера на 2026 год.

Инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Михеев отметил, что, несмотря на нынешнюю устойчивость рубля, обеспеченную высокой процентной ставкой и ограниченным импортом, равновесие макроэкономических сил меняется. Инвесторам лучше принимать во внимание риски падения курса национальной валюты и, в целях хеджирования, рассматривать валютные облигации, ориентированные на российскую инфраструктуру, как один из наиболее эффективных способов защиты капитала.