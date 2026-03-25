Лидером по количеству нарушений в новосибирской мэрии стал департамент транспорта

Аудиторы городской контрольно-счетной палаты отчитались об итогах работы в 2025 году. По словам председателя КСП Геннадия Шилохвостова, анализ нарушений по ГРБС показал, что более половины всех нарушений — 55% на 292 млн рублей — допущены департаментом транспортного и дорожно-благоустроительного комплекса, и подведомственными ему учреждениями.

На втором месте по количеству нарушений — учреждения подведомственные департаменту по социальной политике: 19% на сумму 99 млн рублей.

— Общая сумма нарушений, подлежащих устранению, составляет 1 040 млн рублей. На данный момент устранены нарушения на 137 млн, — констатировал Шилохвостов.

В 2025 году также ликвидировались нарушения, выявленные в 2024 году: на сумму 341 млн рублей.

В целом в прошлом году аудиторы провели проверки 28 контрольных и 37 экспертно-аналитических мероприятий, а также аудит в сфере закупок при проведении 15 мероприятий. Контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями охвачено 126 объектов, с выездом на место проверены 341 объект муниципальной собственности. В адрес руководителей проверенных организаций и органов исполнительной власти города направлено 143 актов и заключений.

По результатам проверок палаты, вынесено девять постановлений о привлечении к административной ответственности. По решению судов 18 работников привлечены к дисциплинарной ответственности. В 2026 году в суд направлено ещё шесть протоколов.

