Ликвидация нелегальных АЗС: власти Новосибирска усиливают контроль

По словам мэра города Максима Кудрявцева, одной из ключевых задач является устранение нелегальных автозаправочных станций. Обычно это автоматизированные модульные АЗС, которые осуществляют отпуск топлива без участия оператора. При их эксплуатации игнорируются нормы безопасности, касающиеся работы с легковоспламеняющимися веществами. Глава Новосибирска добавил, что вместе с прокуратурой, полицией и МЧС они прекращают функционирование подобных объектов, устанавливают их владельцев и привлекают к ответственности.

Отдел инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства систематически организует выездные проверки. По каждому выявленному факту в соответствующие инстанции направляются запросы о проведении надзорных мероприятий. В текущем, 2026 году, зафиксированы случаи продажи горючего через модульные АЗС, расположенные по адресам: улица Мясникова, 25/3 и улица Ударная, 42. Начато административное расследование, вынесено постановление об изъятии указанных объектов.

Перемещение и последующее хранение конфискованных АЗС осуществляется по договоренности с Ассоциацией независимых нефтетрейдеров «Сибирь-ГСМ». Для обеспечения безопасности проводимых мероприятий задействуются сотрудники Службы аварийно-спасательных работ и гражданской защиты мэрии Новосибирска.

Начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска Александр Морозов сообщил, что в 2024 году удалось полностью пресечь торговлю топливом с транспортных средств – было конфисковано более тридцати мобильных АЗС. Тем не менее, в текущем году они вновь начали появляться на улицах города. В настоящее время проводится работа в отношении пятнадцати подобных автозаправочных станций.

Жителей города, столкнувшихся с незаконными АЗС, просят информировать о них по телефону: 227-55-77.