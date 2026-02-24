Поиск здесь...
Компания группы «Самолет» готовится к застройке крупной площадки в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Условия КРТ сейчас согласовываются

В департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска поступило предложение от ООО СЗ «Проект-С-41» (входит в группу «Самолет») о комплексном развитии территории по улице Радиостанция № 2 в Первомайском районе по инициативе правообладателя земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимости. Об этом говорится в ответе на запрос редакции Infopro54.

— В настоящее время указанное предложение находится в стадии согласования в соответствии с приказом министерства строительства Новосибирской области от 26.06.2025 № 79-НПА «О Порядке заключения договора о комплексном развитии территории с правообладателем (правообладателями) земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества без проведения торгов и о признании утратившими силу отдельных приказов министерства строительства Новосибирской области», — подчеркнули в департаменте.

Напомним, в 2024 году компания «Проект С-41» приобрела у ДОМ.РФ большой земельный участок: 35,5 га, расположенный по ул. Радиостанция №2. На торгах она предложила за землю 1,38 млрд рублей. В ходе торгов цена лота выросла в три раза.

Против продажи земли выступала мэрия Новосибирска. В муниципалитете отмечали, что для комфортной и правильной реализации этого проекта в Первомайском районе должны быть понятны сроки реализации проекта развязки на Одоевского. Кроме того, чиновники не исключали, что на Радиостанции могут возникнуть проблемы с общественностью при освоении этого земельного участка, так как на площадке много зеленых насаждений.

Вопрос с развязкой не решен до сих пор.

В начале февраля 2025 года появилась информация о том, что руководство группы «Самолет» направило премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с просьбой выделить льготный кредит на покрытие части долга компании.

В середине февраля в Минстрое РФ заявили, что обращение ГК «Самолет» связано не столько с реализацией проектов жилищного строительства, сколько с необходимостью реструктуризации высоко- и низколиквидных активов внутри группы компаний и направлено, в первую очередь, на получение дополнительной финансовой поддержки с целью сохранения корпоративной стабильности.

На минувшей неделе «Коммерсант» сообщил, что власти Прикамья инициировали судебные разбирательства с дочерней компанией федерального застройщика «Самолет» — ООО СЗ «Заостровка» по поводу реализации КРТ в Дзержинском районе. Краевые власти взыскивают с девелопера более 200 млн руб. за неисполнение обязательств по договору. Эксперты, опрошенные изданием, не исключили, что в дальнейшем краевые власти могут инициировать расторжение договора КРТ, если застройщик и дальше не будет исполнять свои обязательства.

Также на минувшей неделе глава ДОМ.РФ Виталий Мутко также заявил журналистам, что госкорпорация не рассматривает вопрос финансовой помощи ГК «Самолет», поскольку сама является рыночным игроком. «Все проекты ведущего российского девелопера вполне устойчивы и каких-либо проблем с достройкой объектов у ГК Самолет нет», цитировали Мутко РИА Новости. Заместитель гендиректора ДОМ.РФ Максим Грицкевич не исключил, что нынешняя ситуация в ГК «Самолет» связана с неправильными ожиданиями развития ситуации на рынке жилья несколькими годами ранее.

По итогам 2025 года в Новосибирске реализуются 34 договора о комплексном развитии территории на участках общей площадью 120 гектаров. Восемь договоров о комплексном развитии территории жилой застройки заключены по результатам торгов — 28 гектаров. И 26 договоров заключены с правообладателями земельных участков — около 100 гектаров. Общий градостроительный потенциал данных территорий составляет около 2 млн кв. м.

В 2026 году в Новосибирске планируют запустить восемь проектов КРТ. Общая площадь территории, которую власти готовы передать под застройку, — более 110 га.

По данным «Коммерсанта», основным акционером группы с пакетом 31,6% считался Михаил Кенин, который умер 10 августа 2025 года. Михаил Кенин был бизнес-партнером Максима Воробьева, брата губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Максим Воробьев также контролировал 25% в одной из структур «Самолета», компании «Самолет две столицы», пишет издание. Федеральные СМИ также связывали группу «Самолет» с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу.

Ранее редакция сообщала о том, что застройщики Новосибирска настаивают на доработке программы КРТ. 

Фото принадлежит ДОМ.РФ.

Роман Масленников: Вместо «стены Дурова» люди снова будут писать в подъездах и лифте

Блокировка площадок бесполезна, так как потребность в общении никуда не исчезнет

Взрослый новосибирец в среднем выпил за год 94 литра алкогольных напитков

Автор: Юлия Данилова

По итогам 2025 года розничные продажи крепкого алкоголя на душу населения в возрасте 18+ в Новосибирской области составили 9,1 литр. По сравнению с 2024 годом, потребление таких напитков в регионе выросло на 1,2%. Среднее потребление по России составило 10,4 литра (-2,1%). Об этом говорится в результатах исследования аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

— Больше всего по стране просели продажи коньяка: с 1,2 до 1,1 литра на душу населения (-9,7%). На этом фоне прочие крепкие дистилляты (виски, ром, джин, бренди, текила, абсент и др.) выглядели более устойчиво и даже остались одной из немногих подкатегорий с положительной динамикой продаж. Их потребление сохранилось на уровне 1,3 литра на человека, показав символический рост (+1,2%), — констатировали в компании.

Читать полностью

Вот и все: «Ледовый городок» в Новосибирске досрочно закрылся

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске закрывается ледовый городок на Михайловской набережной. Об этом сообщила «Дирекция городских парков» в официальном канале в соцсетях.

— Вот и все... Друзья, спасибо Вам за то, что разделили с нами эту зиму! Мы надеемся, что каждый из Вас унёс в сердечке частичку зимнего волшебства,— говорится в сообщении.

Читать полностью

Резидент особой экономической зоны Новосибирска планирует производить вагоны

Автор: Юлия Данилова

На территории особой экономической зоны «Новосибирск» запущен в работу сверхсовременный вагоноремонтный комплекс. Об этом сообщили пресс-служба правительства региона. Инициатором проекта является компания ООО «РемТерминал», которая стала официальным резидентом парка в январе 2026 года.

Сегодня запущена первая очередь проекта — создан участок текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов. Ведётся строительство колёсно-роликового участка, которое будет закончено до конца 2026 года. В перспективе планируется постройка вагоноремонтного завода с возможностью изготовления собственного подвижного состава. Комплекс также планируется оснастить элементами «цифрового депо» и системами интеллектуального машинного зрения.

Читать полностью

В Новосибирске увеличивается число случаев РС-вирусной инфекции

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске и еще 36 российских городах в феврале 2026 года отмечен рост заболеваемости респираторно-синцитиальной вирусной инфекцией (РС-инфекцией). По данным еженедельного мониторинга НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева, на седьмой неделе 2026 года частота выявления РС-вируса достигла максимального значения за весь эпидсезон, составив 2,5% от числа обследованных больных. Это самый высокий показатель с 40-й недели 2025 года.

Наиболее уязвимы перед инфекцией оказались дети раннего возраста. Среди малышей до двух лет вирус подтвердился в 9% случаев, среди дошкольников 3–6 лет — в 4,9%. Реже РС-вирус выявляют у школьников и взрослых — 2% и 0,8% соответственно.

Читать полностью

«Расцветай в Солнечном»: новосибирский девелопер начинает строительство в Красноярске

«Расцветай в Солнечном» — квартал комфорт-класса новосибирского застройщика в одном из активно развивающихся микрорайонов Красноярска. Это два 25-этажных монолитно-кирпичных дома с закрытым двором «без машин», прогулочными зонами, кафе, магазинами и озеленением, которое меняет облик территории в зависимости от сезона.

Вокруг «Расцветай в Солнечном» сформирована вся инфраструктура. Школы, детские сады, взрослые и детские поликлиники, спортивные секции, аптеки, торговые сети и комплексы — в шаговой доступности.

Читать полностью

Вузы Сибири становятся всё более привлекательными для молодёжи из Африки

Центр народной дипломатии, поддерживаемый новосибирской ГК «Расцветай», успешно укрепляет позиции российского образования в Африке. Деятельность организации включает запуск межвузовских программ, преподавание русского языка и открытие инженерных классов в африканских школах. Особое внимание уделяется подготовке к ЕГЭ выпускников из стран Сахеля.

Подготовка квалифицированных кадров имеет ключевое значение для экономического развития любой страны и напрямую связана с достижением технологического и идеологического суверенитета. Президент России Владимир Путин обозначил продвижение российского образования в Африке как один из приоритетов внешней политики, направленный на укрепление двусторонних отношений. Россия заинтересована в развитии сотрудничества, и речь не только о возможностях «мягкой силы», но и популяризации отечественных технологий в противовес западным, турецким и китайским конкурентам.

Читать полностью
Роман Масленников: Вместо «стены Дурова» люди снова будут писать в подъездах и лифте

Блокировка площадок бесполезна, так как потребность в общении никуда не исчезнет

