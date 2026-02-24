Компания группы «Самолет» готовится к застройке крупной площадки в Новосибирске

В департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска поступило предложение от ООО СЗ «Проект-С-41» (входит в группу «Самолет») о комплексном развитии территории по улице Радиостанция № 2 в Первомайском районе по инициативе правообладателя земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимости. Об этом говорится в ответе на запрос редакции Infopro54.

— В настоящее время указанное предложение находится в стадии согласования в соответствии с приказом министерства строительства Новосибирской области от 26.06.2025 № 79-НПА «О Порядке заключения договора о комплексном развитии территории с правообладателем (правообладателями) земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества без проведения торгов и о признании утратившими силу отдельных приказов министерства строительства Новосибирской области», — подчеркнули в департаменте.

Напомним, в 2024 году компания «Проект С-41» приобрела у ДОМ.РФ большой земельный участок: 35,5 га, расположенный по ул. Радиостанция №2. На торгах она предложила за землю 1,38 млрд рублей. В ходе торгов цена лота выросла в три раза.

Против продажи земли выступала мэрия Новосибирска. В муниципалитете отмечали, что для комфортной и правильной реализации этого проекта в Первомайском районе должны быть понятны сроки реализации проекта развязки на Одоевского. Кроме того, чиновники не исключали, что на Радиостанции могут возникнуть проблемы с общественностью при освоении этого земельного участка, так как на площадке много зеленых насаждений.

Вопрос с развязкой не решен до сих пор.

В начале февраля 2025 года появилась информация о том, что руководство группы «Самолет» направило премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с просьбой выделить льготный кредит на покрытие части долга компании.

В середине февраля в Минстрое РФ заявили, что обращение ГК «Самолет» связано не столько с реализацией проектов жилищного строительства, сколько с необходимостью реструктуризации высоко- и низколиквидных активов внутри группы компаний и направлено, в первую очередь, на получение дополнительной финансовой поддержки с целью сохранения корпоративной стабильности.

На минувшей неделе «Коммерсант» сообщил, что власти Прикамья инициировали судебные разбирательства с дочерней компанией федерального застройщика «Самолет» — ООО СЗ «Заостровка» по поводу реализации КРТ в Дзержинском районе. Краевые власти взыскивают с девелопера более 200 млн руб. за неисполнение обязательств по договору. Эксперты, опрошенные изданием, не исключили, что в дальнейшем краевые власти могут инициировать расторжение договора КРТ, если застройщик и дальше не будет исполнять свои обязательства.

Также на минувшей неделе глава ДОМ.РФ Виталий Мутко также заявил журналистам, что госкорпорация не рассматривает вопрос финансовой помощи ГК «Самолет», поскольку сама является рыночным игроком. «Все проекты ведущего российского девелопера вполне устойчивы и каких-либо проблем с достройкой объектов у ГК Самолет нет», цитировали Мутко РИА Новости. Заместитель гендиректора ДОМ.РФ Максим Грицкевич не исключил, что нынешняя ситуация в ГК «Самолет» связана с неправильными ожиданиями развития ситуации на рынке жилья несколькими годами ранее.

По итогам 2025 года в Новосибирске реализуются 34 договора о комплексном развитии территории на участках общей площадью 120 гектаров. Восемь договоров о комплексном развитии территории жилой застройки заключены по результатам торгов — 28 гектаров. И 26 договоров заключены с правообладателями земельных участков — около 100 гектаров. Общий градостроительный потенциал данных территорий составляет около 2 млн кв. м.

В 2026 году в Новосибирске планируют запустить восемь проектов КРТ. Общая площадь территории, которую власти готовы передать под застройку, — более 110 га.

По данным «Коммерсанта», основным акционером группы с пакетом 31,6% считался Михаил Кенин, который умер 10 августа 2025 года. Михаил Кенин был бизнес-партнером Максима Воробьева, брата губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Максим Воробьев также контролировал 25% в одной из структур «Самолета», компании «Самолет две столицы», пишет издание. Федеральные СМИ также связывали группу «Самолет» с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу.

Ранее редакция сообщала о том, что застройщики Новосибирска настаивают на доработке программы КРТ.